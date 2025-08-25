magazin
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
25 Αυγούστου 2025

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιστρατεύθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για να εκφωνήσει τον λεγόμενο «Laudatio» λόγο προς τιμήν του Βέρνερ Χέρτζογκ κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της εκδήλωσης.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η Βενετία θα τιμήσει ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου — του οποίου το έργο περιλαμβάνει τις ταινίες «Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού» (1972) και «Φιτζκαράλντο, ο Τυχοδιώκτης του Αμαζονίου» (1982) — με τον Χρυσό Λέοντα 2025 για το σύνολο του έργου του.

«Ο Βέρνερ Χέρτζογκ διατρέχει συνεχώς τον πλανήτη Γη»

Τον Απρίλιο, ο Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο, δήλωσε: «Νιώθω βαθιά τιμή που λαμβάνω τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου μου από τη Μπιενάλε της Βενετίας. Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου. Σας ευχαριστώ. Ωστόσο, δεν έχω αποσυρθεί. Δουλεύω όπως πάντα. Πριν από λίγες εβδομάδες, μόλις τελείωσα ένα ντοκιμαντέρ στην Αφρική, το Ghost Elephants, και αυτή τη στιγμή γυρίζω την επόμενη ταινία μου, Bucking Fastard, στην Ιρλανδία. Ετοιμάζω μια ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο μυθιστόρημά μου, The Twilight World, και κάνω τη φωνή ενός πλάσματος στην επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων του Bong Joon Ho. Δεν έχω τελειώσει ακόμα».

Φωτογραφία: Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale 2010, Βέρνερ Χέρτζογκ, ποζάρει με ένα ρολόι από την ταινία του «Nosferatu», μέρος της «Συλλογής Βέρνερ Χέρτζογκ», καθώς το δωρίζει στη Γερμανική Κινηματογραφική Ταινιοθήκη στο Βερολίνο, Γερμανία, 16 Φεβρουαρίου 2010.EPA/ARNO BURGI

Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα δήλωσε μεταξύ άλλων για την βράβευση του Γερμανού σκηνοθέτη: «Ο Βέρνερ Χέρτζογκ διατρέχει συνεχώς τον πλανήτη Γη αναζητώντας εικόνες που δεν έχουν ξαναδει, δοκιμάζοντας την ικανότητά μας να παρατηρούμε, προκαλώντας μας να κατανοήσουμε τι κρύβεται πίσω από την εμφάνιση της πραγματικότητας και διερευνώντας τα όρια της κινηματογραφικής αναπαράστασης σε μια αδιάκοπη αναζήτηση μιας ανώτερης, εκστατικής αλήθειας και νέων αισθητηριακών εμπειριών.

Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Κόπολα στον Χέρτσογκ κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Φεστιβάλ της Βενετίας στις 27 Αυγούστου.

«Ghost Elephants»

Το φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο, που επανασυνδέει τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον πολυβραβευμένος Ιταλό ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου Τόνι Σερβίλο από την ταινία «Η τέλεια ομορφιά» του 2013.

Στη Βενετία, ο Χέρτσογκ θα παρουσιάσει εκτός του διαγωνιστικού τμήματος το νέο του ντοκιμαντέρ «Ghost Elephants», που αφορά την αναζήτηση ενός κοπαδιού από ελέφαντες σε μια οριακά ακατοίκητη έκταση στην Αγκόλα. Ο Χέρτζογκ θα πραγματοποιήσει επίσης ένα masterclass.

Ο Κόπολα, ο οποίος έχει κερδίσει πέντε Όσκαρ, είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ «Megadoc» σε σκηνοθεσία του Μάικ Φίγκις, το οποίο καταγράφει την πολυετή πορεία του για τη δημιουργία του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «Megalopolis», το οποίο ήταν αποτέλεσμα του πάθους του.

Το «Megadoc», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στην ενότητα Venice Classics, περιγράφεται στη σύνοψη ως «ένα πορτρέτο της δημιουργικής διαδικασίας του Κόπολα».

Ο Κοπόλα έλαβε το 1992 τον Χρυσό Λιοντάρι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για το σύνολο του έργου του.

Η 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety

