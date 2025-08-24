magazin
24.08.2025
Μαχαιρώθηκε άτομο στις Βρυξέλλες - Μετά από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι σκηνοθέτες Μάρκο Μπελόκιο, Ματέο Γκαρόνε και Αλίτσε Ρόρβαχερ, απηύθυναν έκκληση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να υιοθετήσει μια πιο ενεργή στάση υπέρ του δοκιμαζόμενου λαού της Παλαιστίνης, αναφέροντας πως κανείς δεν μπορεί πια να πει «ότι δεν γνώριζε».

Οι αλληλέγγυοι, που δημιούργησαν το κίνημα Venice4Palestine, δημοσίευσαν το Σάββατο, 23 Αυγούστου, μια ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν τον οργανισμό που διοργανώνει το φεστιβάλ, τη Μπιενάλε της Βενετίας, καθώς και τις ανεξάρτητες παράλληλες ενότητες όπως η Venice Days, «να είναι πιο θαρραλέοι και ξεκάθαροι στην καταδίκη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης σε ολόκληρη την Παλαιστίνη που πραγματοποιούν η ισραηλινή κυβέρνηση και ο ισραηλινός στρατός».

Η επιστολή προς το Φεστιβάλ Βενετίας

«Σταματήστε τα ρολόγια, σβήστε τα αστέρια. Το βάρος είναι πολύ μεγάλο για να συνεχίσουμε να ζούμε όπως πριν. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, εικόνες [που μαρτυρούν το τι συμβαίνει] μας φτάνουν από τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Αδυνατώντας να πιστέψουμε [τι γίνεται] και [νιώθοντας] αβοήθητοι, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Κανείς δεν θα μπορεί ποτέ να πει: ‘Δεν μπορούσα να ξέρω, δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν μπορούσα να πιστέψω’, αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή.

Μεταξύ των υπογραφόντων της ανοιχτής επιστολής είναι ο Έιμπελ Φεράρα, ο Κεν Λόουτς, η βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα Οντρέ Ντιγουάν και οι Παλαιστίνιοι Άραμπ Νάσερ και Ταρζάν Νάσερ, που κέρδισαν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στην ενότητα «Un Certain Regard» του Φεστιβάλ των Καννών φέτος για την τελευταία τους ταινία «Once Upon a Time in Gaza».

Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας

Η Μπιενάλε της Βενετίας απάντησε με γοργούς ρυθμούς στην ανοιχτή επιστολή, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «πάντα ανοιχτή στο διάλογο».

«Η Μπιενάλε και το φεστιβάλ υπήρξαν πάντα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, χώροι ανοιχτής συζήτησης και ευαισθησίας για τα πιο επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος», ανέφερε η διοργανώτρια ομάδα σε δήλωσή της.

«Απόδειξη αυτού είναι, πρώτα απ’ όλα, τα έργα που παρουσιάζονται [στο φεστιβάλ]», προσθέτει η δήλωση, αναφέροντας την περίπτωση της ταινίας «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, η οποία συμμετέχει στον φετινό διαγωνισμό.

Το πολιτικό δράμα της Ben Hania αφορά τη δολοφονία ενός πεντάχρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη που είχε μείνει εγκλωβισμένη σε ένα αυτοκίνητο που είχε δεχτεί επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα το 2024 και αργότερα βρέθηκε νεκρή.

Κατά την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος τον Ιούλιο, ο επικεφαλής του Φεστιβάλ Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, σημείωσε ότι η σκηνοθέτις χρησιμοποίησε τις πραγματικές ηχογραφήσεις των τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του κοριτσιού και της μητέρας του.

Στην ανακοίνωσή της, η Μπιενάλε σημείωσε επίσης ότι στο πρόγραμμα της Βενετίας του περασμένου έτους συμπεριλαμβανόταν η ταινία του Ισραηλινού σκηνοθέτη Ντάνι Ρόζενμπεργκ «Of Dogs and Men», η οποία γυρίστηκε μετά την επίθεση της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου.

Η ταινία ακολουθεί μια έφηβη κοπέλα ονόματι Νταρ, η οποία ψάχνει το σκυλί της που χάθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Η Μπιενάλε είναι, όπως πάντα, ανοιχτή στο διάλογο», κατέληξε η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά την Τρίτη, 26 Αυγούστου. 

