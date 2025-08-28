Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Ομάδα διαδηλωτών άνοιξε ένα πανό ενάντια στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας.

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» («Ελεύθερη Παλαιστίνη») και «Stop the Genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία»).

«Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ενδιαφέρον που υπάρχει για το φεστιβάλ, ώστε να στραφεί η προσοχή στην Παλαιστίνη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέλος της συλλογικότητας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρουν και άλλους συμμάχους «για να σταματήσει η γενοκτονία τώρα».

Η κινητοποίηση του Σαββάτου στο φεστιβάλ

Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί μεγαλύτερη κινητοποίηση, με τη συμμετοχή περίπου εκατό τοπικών πολιτικών οργανώσεων.

Όπως και στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, έτσι και στη Βενετία εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι δημιουργοί υπέγραψαν πρόσφατα ανοιχτή επιστολή, ζητώντας από τη Μόστρα να πάρει σαφή θέση και να καταδικάσει τον πόλεμο στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P) κάλεσε το φεστιβάλ να μη μετατραπεί σε «ένα θλιβερό και άδειο βήμα», αλλά να εκφράσει «ξεκάθαρη και χωρίς αμφισημίες στάση», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου, όπως ο Ματέο Γκαρόνε και ο Μάρκο Μπελόκιο, αλλά και διεθνείς δημιουργοί όπως ο Κεν Λόουτς, η Οντρέ Ντιγουάν και ο Έιμπελ Φεράρα.

«Η Μόστρα της Βενετίας δεν είναι φυσικά αποκομμένη από την πραγματικότητα», τόνισε σε δηλώσεις του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα. Ωστόσο, πρόσθεσε, «η Μπιενάλε δεν υιοθετεί άμεσα πολιτικές θέσεις ούτε εκδίδει πολιτικές ανακοινώσεις, καθώς αποτελεί έναν πολιτιστικό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής και ανοίγματος».

Το φετινό φεστιβάλ φέρνει τη Γάζα στο επίκεντρο και μέσα από το διαγωνιστικό του πρόγραμμα, όπου έχει επιλεγεί η ταινία “The Voice of Hind Rajab” («Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»). Το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Οι ηχογραφήσεις με τη φωνή της Χιντ, όταν ζητούσε βοήθεια, είχαν προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο όταν έγιναν γνωστές – και τώρα μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη.