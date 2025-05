«Είναι η τελευταία μεγάλη σταρ»: Ο Σον Πεν υποκλίνεται στο ταλέντο της Τζένιφερ Λόρενς

Όταν στις 15 Αυγούστου 1990 ερχόταν στη ζωή η Τζένιφερ Λόρενς, ο Σον Πεν κουβαλούσε ήδη τον τίτλο του «κακού παιδιού», ήταν σταρ και είχε προλάβει να παντρευτεί και να χωρίσει με την Μαντόνα. Ωστόσο, ο 65χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης μόνο καλά λόγια έχει να πει για την σταρ του Χόλιγουντ.

Μπορεί οι δυο τους να μην έχουν συνεργαστεί σε κάποια ταινία, ωστόσο ο Σον Πεν όχι απλά σέβεται αλλά υποκλίνεται στο ταλέντο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιό. «Είναι μάλλον η τελευταία σταρ του κινηματογράφου» δήλωσε μιλώντας στο podcast του Λούι Θερού.

«Η βιομηχανία του κινηματογράφου σταμάτησε να δημιουργεί αστέρια περίπου στην εποχή της» τόνισε ο Πεν, ο οποίος θεωρεί ότι η Τζένιφερ Λόρενς είναι η τελευταία που μπορεί να γεμίσει τις αίθουσες απλά με το όνομά της.

Και δεν έχει άδικο, καθώς η 35χρονη σταρ από πολύ νωρίς στην καριέρα της θεωρήθηκε ότι έχει το άγγιγμα του Μίδα. Μέσα σε μια 15ετια έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του Χόλιγουντ και έχει προταθεί τέσσερις φορές για Όσκαρ – καταφέρνοντας να το κερδίσει μια φορά για την ερμηνεία της στο «Silver Linings Playbook».

Sean Penn says Jennifer Lawrence is «probably the last movie star,» but he hasn’t seen Timothée Chalamet’s movies yet.

The Oscar winner cites Tom Cruise as one of the greatest stars: “A guy who pursues excellence on a very high level. Certain kind of movies people appreciate… pic.twitter.com/JVWS1vGxg4

— Variety (@Variety) May 15, 2025