Τζένιφερ Λόρενς: Αποκαλύπτει ότι θα κάνει αυξητική στήθους και δεν αποκλείει το lifting προσώπου

Η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε σε μια νέα συνέντευξή της στο New Yorker για την αισθητική επέμβαση που θέλει να κάνει στο στήθος της, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, αποκαλύπτοντας τον λόγο που θέλει να επισπεύσει τη διαδικασία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο γνωστός γκαλερίστας Cooke Maroney παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2019 και έχουν ήδη έναν γιο, τον δίχρονο Cy.

Τζένιφερ Λόρενς: Η απόφαση για αισθητική επέμβαση μετά τη γέννηση του παιδιού της

Η βραβευμένη ηθοποιός των «Hunger Games» αποκάλυψε ότι σκοπεύει να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση στήθους τον Νοέμβριο.

«Μετά το πρώτο παιδί, όλα επανήλθαν σχεδόν στο φυσιολογικό», είπε στη συνέντευξή της στο New Yorker που δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτωβρίου. Αλλά μετά το δεύτερο αγόρι, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2025, και το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, «δεν επανήλθε τίποτα».

Σύμφωνα, με την Λόρενς η επέμβαση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την άνοιξη, λίγο πριν τα γυρίσματα μιας σκηνής για τη νέα της ταινία «Die My Love».

Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος για τον οποίο και το επίσπευσε.

«Ίσως να μην βιαζόμουν τόσο να κλείσω το ραντεβού, αλλά ναι, θα το έκανα».

Θα κάνει lifting προσώπου;

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά από πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της, η ίδια διέψευσε ότι έχει υποβληθεί σε λίφτινγκ, προσθέτοντας ωστόσο με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Αλλά πιστέψτε με… θα κάνω!»

Τζένιφερ Λόρενς: «όταν συγκρίνω φωτογραφίες από τα 19 και τα 30 χρόνια μου σκέφτομαι, μεγάλωσα»

«Έχασα τον παιδικό όγκο από το πρόσωπό μου, το πρόσωπό μου άλλαξε γιατί μεγαλώνω. Όλοι νόμιζαν ότι έκανα πλαστική μύτης αλλά εγώ τους έλεγα, η μύτη μου είναι ακριβώς η ίδια. Τα μάγουλά μου συρρικνώθηκαν. Σας ευχαριστώ που το επισημάνατε», έχει δηλώσει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξη της.

Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της

«Κάθε φορά που κοιμόταν νόμιζα ότι ήταν νεκρός», είπε σε συνέντευξη στον New Yorker. «Νόμιζα ότι έκλαιγε επειδή δεν του άρεσε η ζωή του, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά του. Νόμιζα ότι έκανα τα πάντα λάθος και ότι θα κατέστρεφα τα παιδιά μου».