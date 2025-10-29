«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ
- Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά
- «Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Οι «αδρανείς» σταθμοί LNG στην Ευρώπη και η Ελλάδα
- Ηλιοφάνεια αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Η Τζένιφερ Λόρενς παραδέχεται ότι αποφεύγει πια τον Τύπο όταν προωθεί τις ταινίες της. Μιλώντας στο The New Yorker, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός λέει πως κάθε συνέντευξη την κάνει να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο της δουλειάς της.
«Κάθε φορά που κάνω συνέντευξη σκέφτομαι: ‘Δεν μπορώ να το ξανακάνω αυτό στον εαυτό μου’. Νιώθω πως χάνω τον έλεγχο του ίδιου μου του επαγγέλματος», λέει.
Η Λόρενς υπήρξε για χρόνια το «αγαπημένο παιδί» των ταμπλόιντ, χάρη στην αυθόρμητη και αυτοσαρκαστική της συμπεριφορά. Στη συνέχεια όμως το κλίμα άλλαξε και μεγάλο μέρος του κοινού θεώρησε ότι αυτή η «χαριτωμένη αδέξια» περσόνα ήταν κατασκευασμένη.
Όταν η συζήτηση πήγε σε παλιές συνεντεύξεις, η Τζένιφερ Λόρενς δεν έκρυψε την αμηχανία της: «Ήμουν υπερβολική. Ντροπιαστική. Βλέπω αυτά τα βίντεο και καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος κουράστηκε».
Η ίδια παραδέχεται πως το στυλ αυτό ήταν ένας αμυντικός μηχανισμός: «Ήταν η πραγματική προσωπικότητά μου, αλλά και τρόπος να προστατεύομαι».
Το 2016 το SNL την είχε σατιρίσει μέσω της Αριάνα Γκράντε, η οποία υποδυόταν την Λόρενς με ατάκες όπως: «Αν δεν με βλέπει κανείς, τρώω ολόκληρο το κουτί Pringles».
Η ηθοποιός αναφέρει ότι η διαδικτυακή αντίδραση ήταν τόσο άγρια που έγινε «μη βιώσιμη»: «Ένιωθα πως με απέρριπταν όχι για τις ταινίες ή τις απόψεις μου, αλλά για μένα ως άνθρωπο».
«Ήμουν υπερβολική. Ντροπιαστική. Βλέπω αυτά τα βίντεο και καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος κουράστηκε.»
Η παύση από το Χόλιγουντ και η επιστροφή
Μετά από 16 ταινίες σε διάστημα έξι ετών και αρκετές εμπορικές αποτυχίες, η Λόρενς αποσύρθηκε για δύο χρόνια. Όπως είπε στο Vanity Fair, είχε φτάσει σε σημείο εξάντλησης: «Όλοι είχαν κουραστεί από μένα — κι εγώ από μένα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστά».
Πρόσφατα στο «Graham Norton Show» είπε ότι αισθανόταν ήρεμη μακριά από το Χόλιγουντ: «Είναι πολλά όλα αυτά… Μπορεί να ήμουν καλά, μπορεί και να ήμουν δυστυχισμένη. Δεν ξέρω».
Το νέο βήμα
Η Λόρενς επιστρέφει τώρα με την ταινία Die My Love, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ και συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Στο φιλμ υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα και την ψυχική της κατάρρευση. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ ο Μάρτιν Σκορσέζε ήταν εκείνος που την έπεισε να αναλάβει τον ρόλο.
«Αυτό είναι πρόκληση. Αυτό πρέπει να κάνεις», φέρεται να της είπε.
- Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
- Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
- Από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ στον Σαμ Άλτμαν – Οι influencer της ανθρώπινης σκέψης
- Τι απάντησε ο Αντετοκούνμπο για τις φήμες περί trade στους Νικς
- Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
- Σταμάτης Γονίδης: Η οικονομική καταστροφή και πως έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις