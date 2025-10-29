«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς παραδέχεται ότι αποφεύγει πια τον Τύπο όταν προωθεί τις ταινίες της. Μιλώντας στο The New Yorker, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός λέει πως κάθε συνέντευξη την κάνει να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο της δουλειάς της.

«Κάθε φορά που κάνω συνέντευξη σκέφτομαι: ‘Δεν μπορώ να το ξανακάνω αυτό στον εαυτό μου’. Νιώθω πως χάνω τον έλεγχο του ίδιου μου του επαγγέλματος», λέει.

Η Λόρενς υπήρξε για χρόνια το «αγαπημένο παιδί» των ταμπλόιντ, χάρη στην αυθόρμητη και αυτοσαρκαστική της συμπεριφορά. Στη συνέχεια όμως το κλίμα άλλαξε και μεγάλο μέρος του κοινού θεώρησε ότι αυτή η «χαριτωμένη αδέξια» περσόνα ήταν κατασκευασμένη.

Όταν η συζήτηση πήγε σε παλιές συνεντεύξεις, η Τζένιφερ Λόρενς δεν έκρυψε την αμηχανία της: «Ήμουν υπερβολική. Ντροπιαστική. Βλέπω αυτά τα βίντεο και καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος κουράστηκε».

Η ίδια παραδέχεται πως το στυλ αυτό ήταν ένας αμυντικός μηχανισμός: «Ήταν η πραγματική προσωπικότητά μου, αλλά και τρόπος να προστατεύομαι».

Το 2016 το SNL την είχε σατιρίσει μέσω της Αριάνα Γκράντε, η οποία υποδυόταν την Λόρενς με ατάκες όπως: «Αν δεν με βλέπει κανείς, τρώω ολόκληρο το κουτί Pringles».

Η ηθοποιός αναφέρει ότι η διαδικτυακή αντίδραση ήταν τόσο άγρια που έγινε «μη βιώσιμη»: «Ένιωθα πως με απέρριπταν όχι για τις ταινίες ή τις απόψεις μου, αλλά για μένα ως άνθρωπο».

Η παύση από το Χόλιγουντ και η επιστροφή

Μετά από 16 ταινίες σε διάστημα έξι ετών και αρκετές εμπορικές αποτυχίες, η Λόρενς αποσύρθηκε για δύο χρόνια. Όπως είπε στο Vanity Fair, είχε φτάσει σε σημείο εξάντλησης: «Όλοι είχαν κουραστεί από μένα — κι εγώ από μένα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστά».

Πρόσφατα στο «Graham Norton Show» είπε ότι αισθανόταν ήρεμη μακριά από το Χόλιγουντ: «Είναι πολλά όλα αυτά… Μπορεί να ήμουν καλά, μπορεί και να ήμουν δυστυχισμένη. Δεν ξέρω».

Το νέο βήμα

Η Λόρενς επιστρέφει τώρα με την ταινία Die My Love, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ και συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Στο φιλμ υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα και την ψυχική της κατάρρευση. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ ο Μάρτιν Σκορσέζε ήταν εκείνος που την έπεισε να αναλάβει τον ρόλο.

«Αυτό είναι πρόκληση. Αυτό πρέπει να κάνεις», φέρεται να της είπε.