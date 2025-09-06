«Die, My Love»: Το εκρηκτικό teaser της νέας ταινίας της Λιν Ράμσεϊ με τους Τζ. Λόρενς και Ρομπ. Πάτινσον
Η πρεμιέρα της, στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ, είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το πολυαναμενόμενο φιλμ των Καννών, «Die, My Love» της σκηνοθέτιδας Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay), με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson).
Οι δύο πρωταγωνιστές βρέθηκαν στο 78ο φεστιβάλ Καννών, τον Μάιο, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.
«Die, My Love»: Τι θα δούμε στην ταινία
Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της Grace (Λόρενς), μιας νέας μητέρας στην αγροτική Moντάνα, η οποία παλεύει με την ψυχική της υγεία, με τις συνέπειες να είναι ολέθριες για την ίδια και τον σύζυγό της (Πάτινσον).
Στο πλευρό τους βρίσκονται οι Σίσι Σπέισεκ (Sissy Spacek), Νικ Νόλτε (Nick Nolte) και ΛαΚίθ Στάνφιλντ (LaKeith Stanfield).
Πόσο κόστισαν τα δικαιώματα για την ταινία
Το «Die, My Love» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς (Ariana Harwicz) του 2017, σε σενάριο που έγραψαν η Ράμσεϊ και οι Έντα Γουόλς (Enda Walsh) και ‘Αλις Μπερτς (Alice Birch).
Την παραγωγή υπογράφουν οι Λόρενς, Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Μόλι Σμιθ (Molly Smith), Αντρέα Κάλντεργουντ (Andrea Calderwood), Τζαστίν Τσιαρόκι (Justine Ciarrocchi), Θαντ Λάκινμπιλ (Thad Luckinbill) και Τρεντ Λάκινμπιλ (Trent Luckinbill).
Η Mubi απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 24 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της 78ης διοργάνωσης των Καννών, σύμφωνα με το Deadline.
Η πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.
