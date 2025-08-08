Το sequel του Batman με τον Ρόμπερτ Πάτινσον βρίσκεται (επιτέλους) στα σκαριά

Ο Batman επιτέλους επιστρέφει.

To sequel της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον και προσωρινό τίτλο «The Batman Part 2», θα ξεκινήσει να γυρίζεται την άνοιξη του 2026 και θα κυκλοφορήσει το 2027, σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της Warner Bros. Discovery προς τους μετόχους της.

Όσα γνωρίζουμε

Η είδηση έρχεται τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας του Ματ Ριβς τον Μάρτιο του 2022. Το Variety ανέφερε ότι το sequel θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Η επιστολή προς τους μετόχους ανέφερε επίσης ότι ο Τζέιμς Γκαν είναι «απασχολημένος με την προετοιμασία των επόμενων ταινιών της DC Super Family», που περιλαμβάνουν τις ταινίες Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface και μια νέα ταινία Wonder Woman.

Η ταινία του Superman, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office, σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για τη δημοφιλή σειρά ταινιών.

Το «10ετές όραμα» για το DC Universe, σύμφωνα με το στούντιο, περιλαμβάνει επίσης μια δεύτερη σεζόν του Peacemaker και την πρεμιέρα του Lanterns.

«Είμαι 38 — είμαι γέρος»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αστειεύτηκε σε μια συνέντευξη του Μαρτίου 2025 στο Hero Magazine ότι θα υποδυθεί τον «γέρο Μπάτμαν» στο sequel, λόγω των συνεχών αναβολών της ταινίας.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επιστρέψει σύντομα στον ρόλο του υπερήρωα, ο Πάτινσον απάντησε: «Ελπίζω να γίνει αυτό. Ξεκίνησα ως νεαρός Batman και θα γίνω γέρος Batman στο sequel».

Η συμπρωταγωνίστριά του στο Mickey 17, Ναόμι Άκι, που επίσης συμμετείχε στη συνέντευξη, απάντησε: «Είσαι κυριολεκτικά 35;», στο οποίο ο πρώην πρωταγωνιστής του Twilight απάντησε: «Είμαι 38 — είμαι γέρος».

*Με πληροφορίες από: People