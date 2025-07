Dune: Messiah – Και ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο τρίτο κεφάλαιο του φιλόδοξου έπους;

Η ουγγρική πρωτεύουσα, η οποία αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τα δύο πρώτα κεφάλαια των κινηματογραφικών μεταφορών του Dune από τον Ντενί Βιλνέβ, φιλοξενεί για άλλη μια φορά ένα εκλεκτό καστ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αστέρες όπως η Ζεντάγια, η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Τιμοτέ Σαλαμέ εθεάθησαν στη Βουδαπέστη, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για την έναρξη των γυρισμάτων της τρίτης πολυαναμενόμενης συνέχειας.

Ωστόσο, η είδηση που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν η αναφορά από την ουγγρική ειδησεογραφική πύλη Index στις 29 Ιουλίου, ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον εθεάθη επίσης στη Βουδαπέστη, μαζί με τον Τζέισον Μομόα.

Η παρουσία του Μομόα, ο οποίος αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του μέντορα του Πολ, Ντάνκαν Άινταχο, οδηγεί σε εύλογα σε υποθέσεις ότι και ο Πάτινσον βρισκόταν εκεί για να αναλάβει τον δικό του ρόλο στην νέα εποποιία.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του Πάτινσον.

Robert Pattinson has reportedly arrived in Budapest for the filming of Denis Villeneuve’s ‘DUNE: PART THREE’.

🔗 https://t.co/sumY1bVJie pic.twitter.com/0FxfmU1rYp

— Film Crave (@_filmcrave) July 29, 2025