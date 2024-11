Ο Κουεντίν Ταραντίνο δεν σκοπεύει να δει το «Dune» και ο Ντενί Βιλνέβ δε θα μπορούσε να νοιάζεται λιγότερο

Ο Κουεντίν Ταραντίνο έχει αγαπηθεί από τους σινεφίλ όλα αυτά τα χρόνια με το παραπάνω. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 είναι γνωστός για την «φρέσκια» οπτική του στην αφήγηση, το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Οι μη γραμμικές ιστορίες του, οι «bold» διάλογοι του και η ωμή βία τον έκαναν να ξεχωρίσει ανάμεσα στα συνηθισμένα αρχέτυπα των αμερικανικών ταινιών.

Πρόσφατα, σε συνέντευξη στο The Bret Easton Ellis Podcast, ο σκηνοθέτης του «Reservoir Dogs» ρωτήθηκε για το εάν θεωρεί το δεύτερο μέρος του «Dune» την καλύτερη ταινία της χρονιάς. Τότε αυτός απάντησε πως δεν μπορεί να πάρει θέση μιας και δεν πρόκειται να δει την ταινία.

«Είδα το ‘Dune’ του Ντέιβιντ Λιντς αρκετές φορές. Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω την ίδια ιστορία ξανά», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο για να προσθέσει χιουμοριστικά: «Δεν έχω ανάγκη να δω μια ταινία στην οποία η λέξη ‘μπαχαρικό’ ακούγεται με τόσο δραματικό τόνο».

Η ένστασή του, όμως, δεν αφορά τόσο τον Ντενί Βιλνέβ και την καλλιτεχνική του προσέγγιση, όσο ευρύτερα την τάση η κινηματογραφική βιομηχανία να παράγει ριμέικ.

«Είδα το ‘Shōgun’ τη δεκαετία του ’80. Παρακολούθησα και τις 13 ώρες. Είμαι καλυμμένος. Δεν χρειάζεται να ξαναδώ αυτή την ιστορία, δεν με νοιάζει το πώς θα την παρουσιάσουν», προσέθεσε. «Δεν με νοιάζει ακόμη κι αν με πάρουν και με μεταφέρουν στην αρχαία Ιαπωνία με μια μηχανή του χρόνου. Δεν με νοιάζει, έχω δει την ιστορία».

Denis Villeneuve Says ‘I Don’t Care’ If Quentin Tarantino Refuses to Watch ‘Dune,’ but ‘What I Did Was Not a Remake … I See This as an Original’ https://t.co/ms88Z0mtwg

— Variety (@Variety) November 8, 2024