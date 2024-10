Κουέντιν Ταραντίνο κόντρα σε όλους: Εντυπωσιασμένος από το «Joker: Folie À Deux»

Ήταν ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα φιλμ της χρονιάς, sequel του «Joker» των δύο Όσκαρ και των 1,1 δισ. δολάρια στο box office. Κι όμως, το φιλμ – μιούζικαλ του Τοντ Φίλιπς κατάφερε να απογοητεύσει με το καλημέρα.

Από την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Αύγουστο έως την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις αρχές Οκτωβρίου, το «Joker: Folie À Deux» δέχθηκε σκληρά σχόλια τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Κριτική που αποτυπώθηκε και στις εισπράξεις.

Τα 200 εκατ. δολάρια που έχει βγάλει τον πρώτο σχεδόν μήνα που προβάλλεται στις μεγάλες οθόνες εννοείται ότι δεν είναι κακό ποσό, ωστόσο βρίσκεται πολύ μακριά από τα έσοδα που υπολόγιζε το στούντιο. Μάλιστα πολλοί λένε ότι δεν θα καταφέρει να βγάλει τα λεφτά της, ενώ το να πλησιάσει το 1 δισ. ούτε λόγος.

Όμως, την ώρα που όλοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο φιλμ, το «Joker: Folie À Deux» και το Τοντ Φίλιπς βρήκε έναν σύμμαχο από το πουθενά: τον Κουέντιν Ταραντίνο.

Quentin Tarantino gave two thumbs up to #JokerFolieADeux:

“I really, really liked it, really. A lot. Like, tremendously, and I went to see it expecting to be impressed by the filmmaking. But I thought it was going to be an arms-length, intellectual exercise that ultimately I… pic.twitter.com/tXvYefM8MZ

— The Hollywood Reporter (@THR) October 29, 2024