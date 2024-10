Από το Όσκαρ στην απογοήτευση: Σοκαρισμένη η Lady Gaga από τις αρνητικές αντιδράσεις για το νέο «Joker»

Αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λογικά ισχύει το ίδιο και για την… κακή. Και στην περίπτωση του «Joker: Folie à Deux» φάνηκε από πάρα πολύ νωρίς ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Έστω κι αν η Lady Gaga δεν μπορεί να το χωνέψει.

Το sequel του εκπληκτικού «Joker» του 2019, πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Βενετίας τον Σεπτέμβριο και παρά τα 11 λεπτά αποθέωσης από το κοινό, οι κριτικές δεν ήταν και τόσο ευνοϊκές. Μπορεί οι ερμηνείες του Χοακίν Φίνιξ και της 38χρονης pop star να σχολιάστηκαν θετικά, ωστόσο ως σύνολο η ταινία του Τοντ Φίλιπς δεν ενθουσίασε.

Και από την περασμένη Παρασκευή που βγήκε στις αίθουσες τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, με τους θεατές να κατακεραυνώνουν την ταινία στα social media, η οποία δεν κατάφερε να περάσει τα 40 εκατ. δολάρια εισπράξεις το πρώτο Σαββατοκύριακο σε ΗΠΑ και Καναδά. Αντιδράσεις, που έχουν σοκάρει και απογοητεύσει τη Lady Gaga.

Lady Gaga in ‘shock’ at poor reaction to Joker 2 as insiders reveal how her team are scrambling to distract from the flop https://t.co/aaUT6EIZlf pic.twitter.com/jhy0IhMqTA

