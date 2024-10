«Φέρτε μου πίσω τις ώρες που έχασα»: Έξαλλοι θεατές με το «Joker: Folie à Deux» ξεσπούν στα social media

Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνεις από νωρίς: όταν το «Joker: Folie à Deux» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας οι κριτικοί δεν ενθουσιάστηκαν. Για την ακρίβεια έβαλαν στο στόχο τους το sequel του επιτυχημένου «Joker» του 2019 και δεν το λυπήθηκαν: από «περιττή δουλειά» μέχρι «επαναλαμβανόμενη» είναι μερικά από αυτά που γράφτηκαν πριν από περίπου έναν μήνα.

Ωστόσο, αν τότε μας φάνηκαν σκληρά τα λόγια των κριτών, μάλλον δεν φανταζόμασταν πώς θα αντιδρούσαν οι θεατές. Η ταινία του Τοντ Φίλιπς, με τον Χοακίν Φίνιξ και τη Lady Gaga στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, βγήκε στις μεγάλες αίθουσες και οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν αυτές που θα ήθελαν.

Τα social media πήραν «φωτιά» τις τελευταίες ώρες, με πολλούς να δηλώνουν απογοητευμένοι από αυτό που είδαν. Μάλιστα, η Lady Gaga ήταν αυτή που τα άκουσε περισσότερο, καθώς κάποιοι προέβλεψαν ότι τελείωσε η κινηματογραφική της καριέρα μετά από αυτό το φιλμ και κάποιοι άλλοι την θεωρούν υπεύθυνη που η ταινία έγινε μιούζικαλ.

«Ήθελαν απλά την Gaga για να τραγουδάει. Η ταινία δεν έχει πλοκή και ρυθμό. Θέλω τις τρεις ώρες μου πίσω» έγραψε κάποιος στο X, έστω κι αν η ταινία κρατάει μόνο 138 λεπτά. «Το φιλμ ήταν τόσο βαρετό ως μιούζικαλ που στο τέλος μέχρι και ο Joker ζήτησε από την Gaga να σταματήσει να τραγουδάει» συμπλήρωσε ένας άλλος.

Me after watching Joker 2. They just wanted Lady Gaga to sing. The film had no plot, just vibes. I want my 3 hours back #JokerMovie pic.twitter.com/k3ydGZ0amQ

— Nine (@ninewontmiss) October 4, 2024