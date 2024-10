Θεατές έκαναν εμετό μέσα στην αίθουσα βλέποντας την ταινία τρόμου «Terrifier 3»

Όταν ο Ντάμιεν Λεόνε έβγαζε στις αίθουσες την ταινία τρόμου «Terrifier», μάλλον, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε ότι 8 χρόνια μετά θα είχε κυκλοφορήσει δύο ακόμα sequel. Κι όμως, το low budget φιλμ του 2016 απέκτησε φανατικούς οπαδούς, με αποτέλεσμα πριν από μερικές ημέρες το «Terrifier 3» να κάνει πρεμιέρα σε αίθουσα του Λονδίνου.

Ωστόσο ο Αμερικανός δημιουργός φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα όρια στη νέα του ταινία, καθώς οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν ακραίες. Σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ, τουλάχιστον εννέα θεατές αποχώρησαν στα πρώτα 10 λεπτά του φιλμ, ένας άλλος έκανε εμετό βλέποντας μια σκηνή, ένα ακόμα ένας έπαθε κρίση πανικού και τον έβγαλαν με βοήθεια από την αίθουσα.

Στην πρεμιέρα βρέθηκε και ο ίδιος ο Ντάμιεν Λεόνε, ο οποίος δήλωσε πως «είδα κάποιες τρελές αντιδράσεις από τον κόσμο». Μάλιστα, ο σκηνοθέτης, αποκάλυψε ότι τον απέρριψαν όλα τα στούντιο του Χόλιγουντ με τα οποία μίλησε για την ταινία, καθώς θεώρησαν ότι η βία είναι υπερβολική.

Τώρα, οι αίθουσες της Αγγλίας που σκοπεύουν να προβάλουν το «Terrifier 3» αρχίζουν να παίρνουν τα μέτρα τους. Όλες έχουν βγάλει ειδικές ανακοινώσεις, προειδοποιόντας τον κόσμο για τις σκηνές βίας, άλλες δίνουν χάρτινες σακούλες στους θεατές για όποιον θέλει να κάνει εμετό, ενώ κάποιες εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους στις πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος θεατής περίθαλψη από το αιματοκύλισμα που θα παρακολουθήσει.

The opening 10 minutes of Terrifier 3 are so shocking that nine people walked out of the UK premiere, with one allegedly vomiting… https://t.co/VkiJ4Sq4VI pic.twitter.com/L9tvLxMCsv

— Bloody Disgusting (@BDisgusting) October 3, 2024