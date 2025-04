Η κοινή φωτογραφία Ναν, Τζέιμς και η απορία της Euroleague (pic)

Η Μονακό υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Πριγκιπάτο (20:00), για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Δύο σπουδαίοι σκόρερ συναντήθηκαν πριν τον αγώνα. Ο λόγος για τους Κέντρικ Ναν και Μάικ Τζέιμς, η οποίοι απαθανατίστηκαν να λένε κάτι μεταξύ τους.

Η Euroleague δημοσίευσε φωτογραφία τους, γράφοντας για την «αύρα» που φέρνουν οι δύο σούπερ σταρ και αναρωτήθηκε με το κοινό της στα social media, ποιο να είναι το θέμα συζήτησής τους.

Serious Aura 🥶

What do you think these two are talking about? 👀

Let us know 👇 pic.twitter.com/wjzZO5F6ZF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025