«Η κλιματική κρίση απειλεί να καταστρέψει τον καπιταλισμό», προειδοποιεί κορυφαίος ασφαλιστής

Η κλιματική κρίση οδηγεί τον κόσμο σε επίπεδα θερμοκρασίας όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν κάλυψη για πολλούς κλιματικούς κινδύνους, δήλωσε ο Günther Thallinger, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Allianz SE, μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Guardian υποστήριξε ότι χωρίς την ασφάλιση, η οποία ήδη αποσύρεται σε ορισμένα μέρη, πολλές άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθίστανται μη βιώσιμες, από τα ενυπόθηκα δάνεια μέχρι τις επενδύσεις.

Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξακολουθούν να αυξάνονται και οι τρέχουσες πολιτικές θα οδηγήσουν σε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 2,2C και 3,4C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

NZAOA Chair Günther Thallinger says members have shown it is possible to decarbonise portfolios.

«With this we are a very strong example for governments that financial market participants can support them in implementing their NDCs.»

Full video here: https://t.co/lCeuf13BIF pic.twitter.com/ek2Ujjl5W5

— UNEP Finance Initiative (UNEP FI) (@UNEP_FI) October 9, 2024