Έλεν Λούις: H σπουδαία casting director και στενή συνεργάτιδα του Μάρτιν Σκορσέζε στο 65ο ΦΚΘ

Η καταξιωμένη αμερικανίδα casting director Έλεν Λούις, η οποία έχει συνεργαστεί με εμβληματικούς σκηνοθέτες όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τζιμ Τζάρμους και έχει δουλέψει σε θρυλικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, έρχεται στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (31/10-10/11/2024) για να μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης της.

Η τέχνη και η τεχνική του casting στον κινηματογράφο

Η σπουδαία casting director θα παραδώσει την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, masterclass με τίτλο Η τέχνη και η τεχνική του casting στον κινηματογράφο. To masterclass θα είναι ανοιχτό για το κοινό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι συνεργασίες της Έλεν Λούις

Η Έλεν Λούις ξεκίνησε την καριέρα της το 1982 και μαθήτευσε αρχικά δίπλα στη διάσημη casting director Τζούλιετ Τέιλορ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Λούις συνάντησε τον Μάρτιν Σκορσέζε, με τον οποίο συνεργάζεται στενά εδώ και 35 χρόνια, έχοντας αναλάβει το casting σε ορισμένες από τις σπουδαιότερες ταινίες της φιλμογραφίας του όπως Τα καλά παιδιά, Το ακρωτήρι του φόβου, Τα χρόνια της αθωότητας, Καζίνο, Οι συμμορίες της Νέας Υόρκης, Hugo, Ο Λύκος της Wall Street, Σιωπή, Ο Ιρλανδός, Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού κ.ά.

Η Λούις θα είναι casting director και στην πολυαναμενόμενη ταινία Father, Mother, Sister, Brother του Τζιμ Τζάρμους, με τον οποίο συνεργάζεται, επίσης, στενά από το 1995, έχοντας συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις ταινίες Ο Νεκρός, Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί και Paterson.

Επιπλέον, η Έλεν Λούις έχει στο ενεργητικό της πολλές ακόμη σπουδαίες ταινίες, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι: Άρωμα γυναίκας, A League of Their Own, Φόρεστ Γκαμπ, η τηλεταινία του HBO Angels in America, Ο διάβολος φοράει Prada, Mamma Mia!, Her, Ο δρόμος της επανάστασης, Ready Player One, ενώ έχει κάνει co-casting στη σειρά The Queen’s Gambit, καθώς και στον πιλότο του The Leftovers.

Τα βραβεία

Στη διάρκεια της πλούσιας καριέρας της η Έλεν Λούις έχει αποσπάσει πλήθος από βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, έχει κερδίσει τρία βραβεία Emmy σε συνολικά έξι υποψηφιότητες, για τη δουλειά της στις τηλεοπτικές σειρές Angels in America, Boardwalk Empire και The Queen’s Gambit, έχει προταθεί για βραβείο BAFTA, ενώ έχει κερδίσει και επτά βραβεία Artios σε συνολικά 22 υποψηφιότητες.

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Η Έλεν Λούις θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα της, τη συνεργασία της με διακεκριμένους σκηνοθέτες και ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, αθέατες πτυχές και λεπτομέρειες σχετικά με την τέχνη του casting, ενώ παράλληλα θα αναφερθεί στις προκλήσεις και στο μέλλον του επαγγέλματός της, αλλά και της κινηματογραφικής βιομηχανίας συνολικά.