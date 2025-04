Ελίζαμπεθ Όλσεν: Οι ταινίες στις οποίες παίζω δεν είναι του γούστου μου

Για την πολυπόθητη καριέρα μας, όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε κάνει θυσίες. Στην ίδια μοίρα φαίνεται πως βρίσκεται και η Ελίζαμπεθ Όλσεν, η οποία έχει παίξει σε ταινίες στη μεγάλη οθόνη οι οποίες, κατά πως φαίνεται, δεν είναι του γούστου της.

Η ηθοποιός μίλησε για το γούστο της στον κινηματογράφο και παραδέχτηκε ότι αυτό δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με τη δουλειά της στη μεγάλη οθόνη, ιδίως στις ταινίες της Marvel.

Τι δήλωσε η Ελίζαμπεθ Όλσεν

Η Ελίζαμπεθ Όλσεν, παρά το γεγονός ότι υποδύθηκε έναν από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, τη Wanda Maximoff στη σειρά ταινιών «Avengers», δεν θα παρακολουθούσε κάτι τέτοιο από προσωπική της επιλογή.

«Νομίζω ότι δεν έχω κάνει πάντα με επιτυχία επιλογές στη δουλειά μου που να είναι ευθυγραμμισμένες με το προσωπικό μου γούστο και αυτό είναι κάτι που νιώθω ότι προσπαθώ ακόμα να αποδείξω όταν συναντώ κόσμο», δήλωσε η Όλσεν στο podcast Wild Card.

«Ειδικά αν πρόκειται για μια συνάντηση εργασιακού τύπου και να μπορώ να εκφράσω το προσωπικό μου γούστο σε ταινίες και λογοτεχνία, και έτσι νομίζω ότι έχω ακόμα να το αποδείξω αυτό».

«Επειδή έχω περάσει τόσα πολλά χρόνια κάνοντας Marvel, νιώθω ότι όλες οι άλλες δουλειές που πρέπει να κάνω πρέπει να αντανακλούν πραγματικά το προσωπικό μου γούστο, γιατί όσο κι αν μου αρέσει να είμαι μέρος αυτού του κόσμου – και είμαι περήφανη για όσα κατάφερα να κάνω με τον χαρακτήρα – δεν είναι πραγματικά η τέχνη που προτιμώ. Πράγμα για το οποίο ήμουν πολύ ειλικρινής».

Η Όλσεν εξήγησε ότι εντάχθηκε στο κινηματογραφίκο σύμπαν της Marvel επειδή «πίστευε ότι ήταν τόσο σπουδαίες ιστορίες αντίστοιχες της ελληνικής μυθολογίας, οι οποίες αντανακλούσαν την πολιτική, την κουλτούρα με έναν πραγματικά υπέροχο τρόπο».

«Έτσι ένιωσα πραγματικά περήφανη που μπήκα σε αυτό», πρόσθεσε. Στη συνέχεια εξήγησε, όμως, ότι τα πράγματα άλλαξαν τα τελευταία 10 χρόνια και το κινηματογραφικό διαγαλαξιακό σύμπαν πήρε μια διαφορετική τροπή κατά την οποία το να κλείσεις μια συμφωνία με το franchise αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία, ανεξαρτήτως με το αν ένας ηθοποιός λέει ότι θα έκανε ή όχι μια ταινία της Marvel.

Το κινηματογραφίκο σύμπαν της Marvel

Ο Όλσεν μπήκε στο κινηματογραφίκο σύμπαν της Marvel με μια μικρή εμφάνιση στην ταινία «Captain America» του 2014, «The Winter Soldier». Στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο «Avengers» του 2015, «Age of Ultron,» και θα επιστρέψει στον ρόλο της στο «Captain America» του 2016, «Civil War».

Η Wanda Maximoff έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του έπους των «Avengers» με την Όλσεν να επαναλαμβάνει το ρόλο της στο «Infinity War» του 2018, και στο του «Endgame» 2019.

Το 2021 έκανε πρεμιέρα η «WandaVision», μια σειρά της Disney+ που έδωσε μεγαλύτερο βάθος στον χαρακτήρα της Όλσεν. Η Όλσεν έπαιξε για τελευταία φορά τον χαρακτήρα στο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» του 2022.