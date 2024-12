Οι Avengers επανενώνονται: Και ο Κρις Έβανς επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel

Από το 2008, όταν έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες το φιλμ «Iron Man» μέχρι το 2019 όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους της «Φάσης Τρία» με την ταινία «Spider-Man: Far From Home» το σύμπαν της Marvel ήταν με διαφορά ο πιο επιτυχημένος κινηματογραφικός κόσμος.

Οι ταινίες του MCU κατάφεραν να βγάλουν δισεκατομμύρια στο box office, να αποκτήσουν σκληροπυρηνικούς οπαδούς και να «γεννήσουν» μια σειρά από superstars της μεγάλης οθόνης.

Το τέλος αυτής της γενιάς υπερηρώων, μέσα από την ταινία «Avengers: Endgame» ήξεραν όλοι από την αρχή ότι ήταν ένα ρίσκο – σαν να σκοτώνεις την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Η Marvel αποφάσισε να το πάρει, απέτυχε και τώρα χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο.

Η «Φάση Τέσσερα» που ξεκίνησε το 2021 κινήθηκε σε έναν συνδυασμό γνωστών ηρώων και νέων προσώπων: οι «παλιοί» τα έβγαλαν τα λεφτά τους όπως ήταν αναμενόμενο, ωστόσο οι «νέοι» πήγαν άκλαυτοι. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο χανόταν η λάμψη του MCU.

Μπορεί να υποστηρίζουμε τη φράση «ουδείς αναντικατάστατος», ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τη Marvel. Όπως φάνηκε δεν ήταν εύκολο να καλύψουν το κενό που άφησαν πίσω τους ο Iron Man και ο Captain America. Η κατάσταση αποδείχθηκε ένα παζλ για δυνατούς λύτες και τα αφεντικά της Marvel αποφάσισαν να πάρουν τον πιο εύκολο δρόμο: αντί να τους αντικαταστήσουν, να τους φέρουν πίσω.

Ok, όχι ακριβώς. Μοιάζει δύσκολο να «αναστήσουν» τους Iron Man και Captain America, ωστόσο οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. και Κρις Έβανς μπορούν να επιστρέψουν.

Ο πρώτος ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες, σε μια παρουσίαση που προκάλεσε φρενίτιδα στους φανατικούς οπαδούς. Όσο για τον δεύτερο, η επιστροφή του έγινε γνωστή πριν λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το Deadline, ο 43χρονος σταρ του Χόλιγουντ, θα βρεθεί δίπλα στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. στην ταινία «Avengers: Doomsday» που αναμένεται στις αίθουσες το 2026. Βέβαια ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιον υπερήρωα (ή υπερκακό) θα κάνει ο Κρις Έβανς.

Chris Evans is coming back to the Marvel Cinematic Universe for the Joe and Anthony Russo directed, ‘Avengers: Doomsday.’

