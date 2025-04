Για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια ο ΛεΜπρόν κλείνει regular season με λιγότερο από 25 πόντους ανά ματς (pics)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ολοκλήρωνει την 22η regular season της καριέρας του και πλέον στρέφεται στα play-off, όπου θα προσπαθήσει να κατακτήσει το δεύτερο του πρωτάθλημα με τους Λέικερς και το πέμπτο συνολικά.

O «Βασιλιάς» στην κανονική διάρκεια, είχε κατά μέσο όρο 24,4 πόντους ανά παιχνίδι και ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί τον… δεύτερο χειρότερο της καριέρας του.

LeBron James’ 20-year streak of averaging 25 PPG has officially come to an end 💔 pic.twitter.com/Ip45J4R2sw

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 12, 2025