Ιράν – Σε φυλάκιση καταδικάστηκαν σκηνοθέτες βραβευμένης ταινίας επειδή η ηρωίδα δε φορά μαντίλα

Στους Ιρανούς σκηνοθέτες της ταινίας «Το αγαπημένο μου γλυκό» (My Favourite Cake» επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή για «διασπορά ψεύδους».

Οι δημιουργοί της αναγνωρισμένης ταινίας, της οποίας το τρυφερό ρομάντζο απεικονίζει την ηρωίδα της χωρίς μαντίλα, κατηγορήθηκαν για «διατάραξη της κοινής γνώμης».

Ένα ιρανικό δικαστήριο επέβαλε σε δύο Ιρανούς σκηνοθέτες ποινές φυλάκισης με αναστολή για μια ταινία που εξόργισε τις αρχές στη χώρα τους, αλλά καταχειροκροτήθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ανέφεραν την Πέμπτη ομάδες δικαιωμάτων.

Οι Μαριάμ Μογκαντάμ και Μπεχτάς Σανάιχα καταδικάστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από επαναστατικό δικαστήριο για την ταινία τους My Favourite Cake, ανέφεραν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τους το Human Rights Activist News Agency (HRANA) και το νομικό παρατηρητήριο Dadban.

«Διασπορά ψεύδους»

Η ταινία, η οποία διαγωνίστηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου 2024 και κέρδισε βραβεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δείχνει τη ρομαντική αφύπνιση μιας γυναίκας στην Τεχεράνη, η οποία εμφανίζεται κυρίως χωρίς τη μαντίλα που είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες στο Ιράν.

Το δίδυμο καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση με πενταετή αναστολή και πρόστιμο με την κατηγορία της «διασποράς ψεύδους με σκοπό την αναστάτωση της κοινής γνώμης», δήλωσε ο Νταντμπάν. Επιπλέον, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση ενός έτους, επίσης με πενταετή αναστολή, και διατάχθηκε η κατάσχεση όλου του εξοπλισμού για την κατηγορία της «συμμετοχής στην παραγωγή χυδαίου περιεχομένου».

Άλλο ένα πρόστιμο διατάχθηκε για την κατηγορία της «προβολής ταινίας χωρίς άδεια προβολής», πρόσθεσε.

«Οι καλλιτέχνες στο Ιράν υφίστανται σημαντικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης λογοκρισίας, των αυθαίρετων συλλήψεων και της συνεχούς απειλής νομικών επιπτώσεων για την έκφραση διαφωνίας μέσω της δουλειάς τους»

Αυξανόμενη λογοκρισία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν με έδρα τη Νέα Υόρκη σχολίασε την ετυμηγορία, λέγοντας: «Οι καλλιτέχνες στο Ιράν υφίστανται σημαντικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης λογοκρισίας, των αυθαίρετων συλλήψεων και της συνεχούς απειλής νομικών επιπτώσεων για την έκφραση διαφωνίας μέσω της δουλειάς τους».

Ακόμη και πριν από την καταδίκη τους, απαγορεύτηκε στους Μογκαντάμ και Σαχάινα να φύγουν από το Ιράν για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και στη συνέχεια να προωθήσουν την ταινία όταν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη.

«Θέλαμε να πούμε την ιστορία της πραγματικότητας της ζωής μας, η οποία αφορά αυτά τα απαγορευμένα πράγματα όπως το τραγούδι, ο χορός, το να μην φοράμε χιτζάμπ στο σπίτι, κάτι που κανείς δεν κάνει στο σπίτι», δήλωσαν νωρίτερα φέτος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cinema Nova (@cinemanova)

Ένα διαρκές κυνήγι

Η είδηση της ετυμηγορίας ήρθε την ώρα που το φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών ανακοίνωνε ότι η νέα ταινία ενός άλλου κορυφαίου σκηνοθέτη στον οποίο απαγορεύτηκε η έξοδος από το Ιράν, του Τζαφάρ Παναχί, θα προβληθεί στη διοργάνωσή του το 2025.

Μια άλλη πρόσφατη ιρανική ταινία, το The Seed of the Sacred Fig (Ο σπόρος του ιερού σύκου) του Μοχάμαντ Ρασούλοφ, που ασχολείται ρητά με το κίνημα διαμαρτυρίας του 2022-23, είχε ως αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης και αρκετοί από τους ηθοποιούς της να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ όσοι παρέμειναν δεν μπόρεσαν να φύγουν και υποβλήθηκαν σε διώξεις.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική φωτό: «Θέλαμε να αφηγηθούμε την ιστορία της πραγματικότητας της ζωής μας» / Το αγαπημένο μου κέικ. Φωτογραφία: Hamid Janipour