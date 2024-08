«Deadpool & Wolverine»: Στην ταινία που όλοι ήθελαν να παίξουν, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. έριξε «πόρτα»

Τι κι αν η ταινία «Deadpool & Wolverine» έχει κυκλοφορήσει μόλις δύο εβδομάδες στους κινηματογράφους; Ήδη σαρώνει στο box office, με τις εισπράξεις της να πλησιάζουν απειλητικά στο 1 δισ. δολάρια. Λογικό, θα πει κάποιος, αν έχει μέσα σε 128 λεπτά δράσης, δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς superheroes της Marvel.

Ωστόσο, οι σεναριογράφοι του φιλμ, Ρετ Ρις και Πολ Βέρνικ, μάλλον ήθελαν να κάνουν το «Deadpool & Wolverine» ακόμα πιο εντυπωσιακό. Πώς; Μα φυσικά προσθέτωντας έναν ακόμα superhero στην πλοκή. Όπως αποκάλυψαν, είχαν γράψει μια σκηνή αποκλειστικά για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., με την ελπίδα να επιστρέψει για λίγα λεπτά ως Iron Man.

