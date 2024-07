Ο πρόεδρος των Marvel Studios, μεταξύ των παρουσιάσεων των τριών επερχόμενων ταινιών του MCU («Captain America: Brave New World», «Thunderbolts» και «Fantastic Four»), ανακοίνωσε επίσημα ότι θα γυριστούν δύο ακόμα ταινίες Avengers.

Οι τίτλοι αυτών είναι «Avengers: Doomsday» και «Avengers: Secret Wars», οι οποίες αναμένεται να προβληθούν στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2026 και τον Μάιο του 2027 αντίστοιχα.

Τη σκηνοθεσία και των δύο αναλαμβάνουν οι αδερφοί Russo, σκηνοθέτες των προηγούμενων ταινιών Avengers (Infinity War και Endgame) που αποτελούν τις καλύτερες και πιο επιτυχημένες ταινίες του franchise.

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος του Avengers 5, η ομάδα των υπερηρώων πρόκειται να έρθει αντιμέτωπη με τον θρυλικό κακό των κόμικς Doctor Doom.

Η δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη του πάνελ λοιπόν ήταν ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Victor Von Doom που δεν είναι άλλος από τον «Iron Man» Robert Downey Junior.

Ο Downey θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες στον κόσμο και η συνεργασία του με τη Marvel ξεκίνησε το 2008 με το Iron Man.

Robert Downey Jr. Is Back as Doctor Doom for Two ‘Avengers’ Movies #Egypt #Avengers #Avengers5 #AvengersSecretWars #AvengersDoomsday #RobertDowneyJr | #مارفل #روبرت_داوني_جونيور pic.twitter.com/FQnR9VLlUM

Robert Downey Jr. surprises fans as he announces his return to the Avengers universe for two new films – but NOT as Iron Man https://t.co/SolTsJmTxz pic.twitter.com/8hzLVv6hWt

— Josiah Williams (@Josiah_FL) July 28, 2024