Τέλος ο Μενσά από τον Ολυμπιακό

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Νέιθαν Μενσά ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Γκανέζος σέντερ, μετά από τέσσερις μήνες στους Πειραιώτες, μένει ελεύθερος.

Η αποχώρησή του είχε… προαναγγελθεί, αφού στις 28 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έβγαλε από τη λίστα των ξένων με δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL, ενώ στις 25 Μαρτίου ο Έλληνας τεχνικός έκανε το ίδιο και από τη λίστα της Euroleague.

Ο Μενσά έπαιξε σε μόλις 9 παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας 3,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 11,8 λεπτά κατά μέσο όρο.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γκανέζο σέντερ, Νέιθαν Μενσά και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Olympiacos BC announces that the team and Nathan Mensah have terminated their collaboration and wishes him all the best in his career.#OlympiacosBC pic.twitter.com/N1vx8KFFgp

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 23, 2025