Μποαβίστα: Έκοψαν το ρεύμα στο γήπεδό της για απλήρωτους λογαριασμούς (pics)

Η Μποαβίστα είναι κοντά στον υποβιβασμό, καθώς βρίσκεται στην 17η θέση με μόλις 21 βαθμούς, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πορτογαλικού πρωταθλήματος, όμως αυτό είναι το… μικρότερο από τα προβλήματά της.

Πέρα από τα αγωνιστικά, τα μεγαλύτερα προβλήματά της αφορούν στα οικονομικά, τα οποία πλέον οδήγησαν μέχρι και σε διακοπή ρεύματος στο γήπεδό της, το «Estádio do Bessa», λόγω ανεξόφλητων χρεών.

Με ανακοίνωσή της, η Μποαβίστα, πάντως, διαβεβαίωσε τους φιλάθλους της, ότι ο επόμενος εντός έδρας αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά στην έδρα της, παρά τα τελευταία προβλήματα: «Η ολοκλήρωση του επερχόμενου αγώνα μας στο Estádio do Bessa δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Η Μποαβίστα απαιτεί σταθερότητα και ηρεμία για να συνεχίσει το έργο της. Λυπούμαστε που ορισμένες φήμες, που τροφοδοτούνται από άτομα με συμφέροντα αντίθετα με την ευημερία του συλλόγου, έχουν βλάψει αντικειμενικά τον θεσμό μας», τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Boavista’s Stadium is without electricity due to the club’s debt and the Boavista squad is training in Esmoriz.

The game against Sporting will take place depending on the debt being paid off and the service being reactivated in a timely manner.

