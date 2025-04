Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, μία από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις που έπληξε την πόλη τα τελευταία χρόνια.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές, αλλά οι πολίτες εκκένωσαν τα κτίρια καθώς ο σεισμός ταρακούνησε την πόλη. Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια ή στάθηκαν έξω από τα σπίτια τους στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, καθώς οι μετασεισμοί συνέχισαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 12:49 (0949 GMT), ήταν στην περιοχή Silivri, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόταν σε βάθος 6,92 χιλιομέτρων (4,3 μιλίων), ανέφερε η AFAD.

Ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν αποκάλυψαν ζημιές ή δυσμενείς συνθήκες σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, τρένα ή μετρό, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας TGRT ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα του άλματος από μπαλκόνι κατά τη διάρκεια του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας αργίας στην Τουρκία.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι δεν υπήρξαν αναφορές για κατάρρευση κτιρίων και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην πλησιάζουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στο X ότι παρακολουθεί την κατάσταση και το γραφείο του εξέδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε περίπτωση νέων σεισμών.

Πριν από δύο χρόνια η Τουρκία υπέστη τον πιο θανατηφόρο και καταστροφικό σεισμό στη σύγχρονη ιστορία της. Αυτός ο σεισμός των 7,8 βαθμών τον Φεβρουάριο του 2023 σκότωσε περισσότερους από 55.000 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 107.000 στη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, αναφέρει το Reuters.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ πολλοί εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινά καταλύματα ως αποτέλεσμα εκείνου του σεισμού.

Η τελευταία δόνηση αναβίωσε επίσης μνήμες ενός σεισμού του 1999 κοντά στην Κωνσταντινούπολη που στοίχισε τη ζωή σε 17.000 ανθρώπους. Το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) δήλωσε ότι ο τελευταίος σεισμός είχε μέγεθος 6,02 Ρίχτερ. Βρισκόταν σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια), δήλωσε το GFZ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα, διευκρινίζοντας ότι «το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται γύρω στα 30 χιλιόμετρα δυτικά της Πόλης».

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι προσεισμός, συμπληρώνοντας πως η δόνηση «πιθανότατα προήλθε από το τελευταίο ρήγμα, το οποίο μπορεί να δώσει σεισμό 7,5 Ρίχτερ. Σίγουρα θα υπάρχει ακολουθία».

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εδώ και πολύ πολλά χρόνια αναμενόταν ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι ερευνητικές ομάδες σε όλον τον κόσμο εκτιμούσαν ότι πρέπει να έχουμε ένα σεισμό της τάξεως των 7,5 βαθμών, έτσι ώστε να σπάσει και το τελευταίο κομμάτι του ρήγματος που δεν είχε σπάσει από το μεγάλο ρήγμα της Ανατολίας.

BREAKING: Footage captures a 6.2 magnitude earthquake hitting Turkey, with its epicenter in the Sea of Marmara near Istanbul. pic.twitter.com/XRDr7uhQ1T

Το τελευταίο σπάσιμο του ρήγματος, ο τελευταίος μεγάλος σεισμός ήταν το 1999 στο Ισμέτ, στην Νικομήδεια δηλαδή, όπου είχαμε τεράστιες καταστροφές και 17.000 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που διέρχεται νότια της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή είναι αυτό που ενεργοποιήθηκε πριν από μισή περίπου ώρα».

«Το κομμάτι αυτό του ρήγματος ουσιαστικά μπορούσε να δώσει ένα σεισμό της τάξεως των 7 – 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτός ωστόσο ο σεισμός των 6 βαθμών, όπως και οι επόμενοι σεισμοί των 5 βαθμών, απέχουν πολύ ουσιαστικά από το να έχουμε τη μέγιστη ενεργοποίηση του ρήγματος. Δηλαδή ο 7.5 από τον 6 απέχει ουσιαστικά γύρω στις 40 φορές. Δηλαδή μπορεί οι 40 σεισμοί των 6 βαθμών ισοδυναμούν με ένα σεισμό της τάξεως των 7,3 με 7,4 βαθμών. Άρα μπορούμε να αναμένουμε μια σταδιακή εκτόνωση, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ο ίδιος.

«Δεν ξέρουμε αν θα σπάσει κάποιο ρήγμα και θα δώσει μεγαλύτερο σεισμό ή αν θα διατηρηθεί στο επίπεδο των 6 βαθμών. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πολλούς σεισμούς των 6 βαθμών και αυτό εφόσον σπάσει όλο το ρήγμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να σπάσει αυτό το χρονικό διάστημα όλο το ρήγμα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια πολύ πλούσια σεισμική– δεν θα την έλεγα μετασεισμική- ακολουθία. Είναι νωρίς να ξέρουμε ακόμα εάν είναι προσεισμός ή ένας κύριος σεισμός αυτός που εκδηλώθηκε των 6,2 βαθμών. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί η σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης», κατέληξε.

Ο Halil Taşkın εργαζόταν δίπλα στην θάλασσα, στη συνοικία Beşiktaş της Κωνσταντινούπολης, όταν αισθάνθηκε τον σεισμό.

Αυτός και ο συνάδελφός του κρύφτηκαν κάτω από το τραπέζι και περίμεναν να σταματήσει ο θόρυβος.

Όταν τελείωσε, ο Taşkın άνοιξε τις τηλεοπτικές ειδήσεις και κοίταξε τα πλήθη που συγκεντρώνονταν στον δρόμο από κάτω.

«Νιώθαμε σαν να κράτησε για πολλή ώρα, αλλά ήταν μόνο πέντε δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα», ανέφερε στο BBC. «Η παρουσιάστρια των ειδήσεων σχεδόν έκλαιγε».

Όπως και πολλοί άλλοι, φοβάται έναν σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, κάτι για το οποίο οι αναλυτές προειδοποιούν εδώ και χρόνια.

«Είμαστε όλοι σε αναμμένα κάρβουνα», λέει.

🚨🇹🇷 6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL

A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.

It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.

Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.

Source: Associated… pic.twitter.com/z7qNyNZuz9

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 23, 2025