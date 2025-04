Ο μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους της μεγαλούπολης ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως ζημιές ή τραυματίες.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα του Μαρμαρά και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων ενώ η περιοχή συνέχισε να δονείται με σεισμούς 4,4 και 4,9 Ρίχτερ.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση μετά τον σεισμό προτρέποντας τους κατοίκους να αποφεύγουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και να περιορίσουν τη χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας καθώς η υπερφόρτωση έχει δημιουργήσει προβλήματα στις επικοινωνίες.

«Αγαπητοί πολίτες, παρακαλούμε να μην εισέλθετε σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν υποστεί ζημιές λόγω του σεισμού. Μην οδηγείτε, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Αποφύγετε τη χρήση των δικτύων GSM (σ.σ. δικτύων κινητής) εκτός αν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός μεταφορών της Τουρκίας Abdulkadir Uraloğlu δήλωσε ότι «Κατά τις πρώτες μας εξετάσεις, δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά ή αρνητική κατάσταση στους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα τρένα και το μετρό μας».

