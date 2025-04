Σαν από θαύμα σώθηκαν μία γιαγιά και τα εγγονάκια της, όταν εξερράγη φρεάτιο δευτερόλεπτα αφότου πέρασαν από πάνω του. Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής σοκάρουν.

Η τρομακτική έκρηξη, που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε στο Πουκίπσι στη Νέα Υόρκη το Μεγάλο Σάββατο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη που προκλήθηκε από υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα.

Το βίντεο, που έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πουκίπσι, δείχνει τη γιαγιά να περπατάει σπρώχνοντας το καρότσι με το ένα εγγόνι της και δίπλα της να έχει το άλλο, σε δρόμο της πόλης που βρίσκεται στα βόρεια της Νέας Υόρκης.

NEW YORK – A terrifying manhole explosion in Poughkeepsie on Sunday nearly claimed the lives of a grandmother and her two grandchildren, as shocking footage captured the frightening moment. pic.twitter.com/gy9Ek3fmV8

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 22, 2025