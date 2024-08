Το τρυφερό φιλί της Αμάλ με τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ απαθανατίστηκε να δίνει ένα τρυφερό φιλί στη σύζύγο του Αμάλ Αλαμουντίν κατά τη διάρκεια του δείπνου τους στη Villa d’Este στο λίμνη Κόμο.

Το λαμπερό ζευγάρι εθεάθη σε τρυφερές στιγμές ενώ βρίσκονταν στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Ιταλία. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει ένα σπίτι στο χωριό Laglio όπου κάνει συχνά διακοπές με τη δικηγόρο σύζυγό του όλα αυτά τα χρόνια.

L’Italie, son vin rouge et des chandelles… Le dîner romantique de George et Amal Clooneyhttps://t.co/YNeYJceO90

via @ParisMatch

— Jérôme Béglé (@JeromeBegle) August 9, 2024