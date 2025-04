Πιγκουίνοι, φώκιες και αποικίες: 5 απίθανοι δασμοί στο σχέδιο «απελευθέρωσης» του Τραμπ

Μια επιλογή από τα πιο τρελά πράγματα στους δασμολογικούς καταλόγους των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ετοιμάσει το Politico σε περίπτωση που κάποιος θέλει να γελάσει… ή να κλάψει με όσα ανακοίνωσε την “Ημέρα της Απελευθέρωσης” ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τελικά η Ευρώπη δεν είναι μόνο Ευρώπη. Χάρη στην ενοχλητική παλιά αποικιοκρατία, υπάρχουν ευρωπαϊκά εδάφη σε όλο τον κόσμο και πολλά από αυτά πρόκειται να υποστούν τρελά διαφορετική δασμολογική μεταχείριση από τον εφοριακό Τραμπ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεχώρισε αρκετά γαλλικά υπερπόντια εδάφη για υψηλότερους δασμούς, τους οποίους ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «υπερβολικούς». Ως αποτέλεσμα, οι εξαγωγές από ορισμένες από αυτές τις περιοχές τιμωρούνται ή ευνοούνται σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εξαγωγές της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχει η Γουαδελούπη και η Μαρτινίκα στην Καραϊβική, η Γαλλική Γουιάνα στη Νότια Αμερική και τα νησιά Μαγιότ, στον Ινδικό Ωκεανό. Αυτά τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη αποτελούν μέρος της ΕΕ, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμούς μόνο 10% στις εξαγωγές τους – το μισό από αυτό που αντιμετωπίζει η ίδια η Γαλλία.

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση θα μπορούσε να έχει νόημα, καθώς αυτά τα εδάφη έχουν ειδικό οικονομικό και νομικό καθεστώς και μερικές φορές υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες.

Τι γίνεται όμως με τη Ρεϋνιόν; Το ηφαιστειακό νησί στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού έχει το ίδιο νομικό καθεστώς, αλλά αντιμετωπίζει δασμούς 37%, πολύ περισσότερο από το 20% που επιβάλλεται στις γαλλικές και ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Μιλώντας για γαλλικά νησιά, έχετε ακούσει ποτέ για το Saint-Pierre-et-Miquelon; Θα πρέπει, καθώς το μικρό γαλλικό αρχιπέλαγος θεωρείται προφανώς ως μια σημαντική απειλή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές που προέρχονται από αυτά τα μικρά γαλλικά νησιά κοντά στον Καναδά θα αντιμετωπίσουν το υψηλότερο επίπεδο δασμών των ΗΠΑ, 50%. Το ίδιο ισχύει και για το Λεσότο, την αφρικανική χώρα που είναι εγκλωβισμένη στη Νότια Αφρική. Οι εξαγωγές τους αντιμετωπίζουν χειρότερη μεταχείριση από τα κινεζικά προϊόντα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν δασμούς 34%.

Για το Saint-Pierre-et-Miquelon υπάρχει τουλάχιστον μια εξήγηση: Το μόνο εμπόριο μεταξύ του γαλλικού αρχιπελάγους και των ΗΠΑ πέρυσι συνίστατο σε εξαγωγές 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, χωρίς τίποτα να πηγαίνει αντίθετα, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ.

Οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ στα ακατοίκητα (εκτός από πιγκουίνους) νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα μιμιδίων και σαρκαστικών αναρτήσεων στο Χ.

