Συγκλονίζουν οι πρώτες δηλώσεις της μητέρας του Sean «Diddy» Comps- «Όσοι τον κατηγορούν λένε ψέματα»

Ενόσω όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στην επιφάνεια για τον Sean «Diddy» Comps, η μητέρα του ράπερ, που παρακολουθεί τις κατηγορίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα, έκανε τις πρώτες δηλώσεις σε σχέση με την όλη κατάσταση. Η Τζάνις Σμολ Κομπς μίλησε στο US Weekly και υπερασπίστηκε τον κατηγορούμενο, παρά τις αμέτρητες καταγγελίες εις βάρος του.

Ο Sean «Diddy» Comps κατηγορείται για εκβιασμό, βία και σωματεμπορία γυναικών και πλέον βρίσκεται κλεισμένος στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης της Νέας Υόρκης, καθώς ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της νομικής του ομάδας για ορισμό εγγύησης. Η μητέρα του, βέβαια, υποστηρίζει πως ο γιος της «δεν είναι το τέρας που προβάλλουν».

«Έρχομαι σε εσάς σήμερα ως μια μητέρα που είναι συντετριμμένη και βαθιά λυπημένη από τις κατηγορίες εναντίον του γιου μου, Σον Κομπς. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπω τον γιο μου να κρίνεται όχι για την αλήθεια, αλλά για μια αφήγηση που δημιουργήθηκε από ψέματα», αναφέρει χαρακτηριστικά μέσω του δικηγόρου της, Νάτλι Φίτζερς.

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Το να γίνω μάρτυρας σε αυτό που φαίνεται να μοιάζει με δημόσιο λιντσάρισμα του γιου μου, πριν καν έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του είναι πόνος αφόρητος για να τον εκφράσω με λόγια. Όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και ο γιος μου αξίζει αυτή τη μέρα στο δικαστήριο, για να συμμεριστούν επιτέλους την πλευρά του και να αποδείξει την αθωότητά του».

Diddy’s mother Janice Combs releases a statement regarding her son’s legal troubles, “My son is not the monster they have painted him to be” pic.twitter.com/lFLvwm5wlC

— Examiners Club. (@examinersclub) October 7, 2024