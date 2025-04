Έγραψε ιστορία ο Ντουέ κόντρα στην Άστον Βίλα (pics)

Σαρωτική Παρί Σεν Ζερμέν, επικράτησε 3-1 της Άστον Βίλα, με τα γκολ των Ντουέ (39’), Κβαρατσχέλια (49’) και Μέντες (90′ +2), με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να ταξιδεύει την επόμενη βδομάδα (15/4, 22:00) στην Αγγλία, για να «κλειδώσει» την πρόκριση στους «4» του Champions League.

Ο Γάλλος εξτρέμ της Παρί, δεν πέτυχε απλά την ισοφάριση για την ομάδα του (είχε ανοίξει το σκορ ο Ρότζερς στο 35′), αλλά μπήκε και σε μία ξεχωριστή λίστα, σε μια βραδιά που θα θυμάται στο υπόλοιπο της καριέρας του.

Με το γκολ που πέτυχε στο 39ο λεπτό, κόντρα στην Άστον Βίλα, ο Ντουέ έγινε μόλις ο τρίτος Γάλλος ποδοσφαιριστής, μετά από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ, που σκοράρει σε προημιτελικό Champions League πριν κλείσει τα 20 χρόνια ζωής.

Όλα αυτά την ώρα που η Παρί έκανε την 7η ανατροπή της τη φετινή σεζόν, σε ματς που έχει δεχτεί πρώτη γκολ και μάλιστα τα προηγούμενα έξι παιχνίδια έχουν γίνει μέσα στο 2025.

7 – Le Paris SG a gagné un 7e match après avoir subi l’ouverture du score cette saison (dont 6 de ses 7 matches du genre en 2025), égalant son plus haut total de victoires après avoir pris le 1er but sur une saison dans son histoire (7 aussi en 1985/86 et 2003/04). Remontées. pic.twitter.com/7VEaWQABEh

— OptaJean (@OptaJean) April 9, 2025