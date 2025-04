Το Champions League μπαίνει στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, με τη φάση των προημιτελικών να αρχίζει την προσεχή Τρίτη (7/4). Εκεί, η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με το νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει αυτό του Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα.

Τα άλλα δύο ζευγάρια στους «8» είναι τα Μπαρτσελόνα – Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου – Ίντερ, με τους νικητές να έρχονται αντιμέτωποι στα ημιτελικά, για μία θέση στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η Opta δημοσίευσε τις πιθανότητες πρόκρισης των ομάδων στα ημιτελικά και τον τελικό του Champions League, όπως τις υπολόγισε ο «υπερυπολογιστής» της. Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, με ποσοστό 23,1%, ενώ ακολουθούν η Παρί με 19,3% και η Άρσεναλ με 15,6%. Η κάτοχος Ρεάλ είναι μόλις πέμπτη με 12,2% (και μάλιστα δίνεται οριακά αουτσάιντερ απέναντι στην Άρσεναλ στα προημιτελικά), ενώ η Μπάγερν έκτη με 10,8%.

Opta’s Supercomputer has predicted FC Barcelona as the most likely UEFA Champions League winner this season. ⭐️ pic.twitter.com/Z4o9bvEVMp

