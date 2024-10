Τι σχέση έχει ο Sean «Diddy» Combs με τις δολοφονίες των Tupac και Notorious B.I.G.;

Ο Greg Kading, ντετέκτιβ για τη δολοφονία του Notorious B.I.G λέει ότι περίμενε να προκύψουν περισσότερες αποκαλύψεις για τον Diddy με αφορμή τη σύλληψή του για εμπορία ανθρώπων και τα εγκλήματα σεξουαλικής φύσης για τα οποία κατηγορείται.

«Ο πραγματικός του χαρακτήρας φαίνεται να βγαίνει στην επιφάνεια… Ίσως υπάρχει μια άλλη πλευρά του που είναι σχετικά καλά κρυμμένη, μέχρι που τα πρόσφατα γεγονότα αρχίζουν να αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα που ίσως είναι πραγματικά», είπε.

Ο πρώην ντετέκτιβ του LAPD Greg Kading πιστεύει ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά του γνωστού ράπερ που θα βγει στην επιφάνεια τώρα που του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2011, εξέδωσε το βιβλίο «Murder Rap: The Untold Story of the Biggie Smalls & Tupac Shakur Murder Investigations]. Σε αυτό, συμπεριέλαβε νέα στοιχεία για τις δολοφονίες των ράπερ που, όπως είπε, ενέπλεκαν τον μεγιστάνα της ψυχαγωγίας Sean Combs και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Death Row Records, Suge Knight.

EXCLUSIVE: Greg Kading on Vlad Saying He Solved 2Pac Murder https://t.co/QHcAbZ0g0Z

Η ομοσπονδιακή έρευνα στην οποία εμπλέκεται ο Sean «Diddy» Combs θα μπορούσε να συνδεθεί με την έρευνα για το θάνατο του ράπερ Tupac Shakur, σύμφωνα με έναν πρώην πράκτορα του FBI.

Ο Phil Carson, συνταξιούχος πράκτορας του FBI ο οποίος επίσης εργάστηκε στην υπόθεση Notorious B.I.G., συμμετείχε στην εκπομπή «CUOMO» τον Απρίλιο του 2024 και πρότεινε μια πιθανή σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών που οδήγησαν στη σύλληψη του Duane «Keefe D» Davis σε σχέση με τον θάνατο του ράπερ Tupac Shakur και της πρόσφατης έρευνας ομοσπονδιακών πρακτόρων στις ιδιοκτησίες του Sean «Diddy» Combs.

Η σχέση του Diddy με τον ράπερ Notorious B.I.G. εκτόξευσε την Bad Boy Records του σε μερικά από τα μεγαλύτερα ύψη της στη δεκαετία του 1990.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του γεννημένου στο Μπρούκλιν Biggie , το Ready to Die του 1994, ήταν μια τεράστια εμπορική και κριτική επιτυχία με τις επιτυχίες Big Poppa, Juicy και One More Chance.

Μέσα στα πρώτα τρία χρόνια, η Bad Boy έκανε περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των άλμπουμ.

Όμως ο Biggie, με πραγματικό όνομα Chris Wallace, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες στις 9 Μαρτίου 1997, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Η δολοφονία πιστεύεται ότι αποτελούσε μέρος της πικρής διαμάχης μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ακτής μεταξύ της Death Row Records στο Λος Άντζελες και της Bad Boy Records στη Νέα Υόρκη.

Σκοτώθηκε έξι μήνες μετά τον Tupac που πυροβολήθηκε τέσσερις φορές στο στήθος κατά τη διάρκεια ενός drive-by shooting στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, και πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η αντιπαλότητα μεταξύ της Δυτικής Ακτής και της Ανατολικής Ακτής του χιπ-χοπ ήταν μια από τις πιο διαβόητες συγκρούσεις στην ιστορία της μουσικής, με αποκορύφωμα τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Περιελάμβανε μια βεντέτα μεταξύ καλλιτεχνών, παραγωγών και δισκογραφικών εταιρειών από τις δύο ακτές και κορυφώθηκε με τον τραγικό θάνατο των δύο μεγάλων αστεριών του χιπ-χοπ: του Tupac Shakur και του Notorious B.I.G.

One source tells Rolling Stone that Sean «Diddy» Combs was jealous of Tupac Shakur’s friendship with the Notorious B.I.G.

“Pac didn’t have any kind of respect for Puff,” says Nineties hip-hop photographer Monqiue Bunn who was close to Biggie.

Story: https://t.co/fmuhyrXIDf https://t.co/3TlEF7bCwL pic.twitter.com/ukEqnE2VZj

— Rolling Stone (@RollingStone) May 29, 2024