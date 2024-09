Εκβιασμοί, trafficking και βία: Οι κατηγορίες εναντίον του Sean «Diddy» Combs

Το αποσιωπημένο κατηγορητήριο εναντίον του Sean «Diddy» Combs αποκαλύπτει νέες καταγγελίες για το πώς κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά γυναίκες. Ο ράπερ, 54 ετών, κατηγορείται για τρία εγκλήματα – εκβιασμό, εμπορία σεξ και εξαναγκασμό σε πορνεία.

Ένα κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε σήμερα το πρωί αποκάλυψε αποκρουστικές λεπτομέρειες της υποτιθέμενης συμπεριφοράς του – αλλά δεν κατονόμασε τους πολλούς ανθρώπους που κατά πως γαίνεται τον βοήθησαν.

Σύμφωνα με το BBC, το κατηγορητήριο 14 σελίδων εναντίον του ράπερ ισχυρίζεται ότι έχει εμπλακεί σε λεκτική, συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, ενώ λέγεται πως χρησιμοποίησε τη φήμη του για να ελέγξει τα θύματά του. Μεταξύ των πιο άθλιων αποκαλύψεων ήταν ότι κατασχέθηκαν από τα σπίτια του περισσότερα από 1.000 μπουκάλια με βρεφικό λάδι και λιπαντικό. Ο Combs κατηγορήθηκε επίσης ότι ανάγκαζε γυναίκες να κάνουν σεξ με εκδιδόμενους άνδρες, μέχρι να εξαντληθούν τόσο πολύ που χρειάζονταν ενδοφλέβιες θεραπείες παροχής βασικών βιταμινών.

Unsealed documents reveal that Diddy and his employees used the resources and influence of his various businesses to commit crimes such as sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery and obstruction of justice. pic.twitter.com/7jf6O2W8Xd

