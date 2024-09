Sean ‘Diddy’ Combs: Συνελήφθη στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη

Ο ράπερ και μεγιστάνας της χιπ χοπ Sean «Diddy» Combs συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 16 Σεπτεμρβρίου κατά τις βραδινές ώρες εν μέσω ομοσπονδιακής έρευνας.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η σύλληψη έγινε μετά την απαγγελία κατηγοριών από το ομοσπονδιακό δικαστήριο, επικαλούμενοι άτομο που γνωρίζει το κατηγορητήριο και δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Ο Combs τέθηκε υπό κράτηση στο Park Hyatt της Νέας Υόρκης από την Εσωτερική Ασφάλεια.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Combs. Αναμένεται να οδηγηθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Τρίτη το πρωί — οπότε και θα αποσφραγιστεί το κατηγορητήριο με τις κατηγορίες εναντίον του.

Η ομοσπονδιακή έρευνα για τον Combs αποκαλύφθηκε όταν οι πράκτορες της Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσαν εντάλματα ταυτόχρονης έρευνας και έκαναν έφοδο στις επαύλεις του Combs στο Λος Άντζελες και στο Μαϊάμι στις 25 Μαρτίου.

BREAKING: Sean “Diddy” Combs was arrested Monday night in New York City by federal agents with Homeland Security Investigations, multiple sources told ABC News. https://t.co/dhdvowH4IA pic.twitter.com/mwTtGJd8Fv

— ABC News (@ABC) September 17, 2024