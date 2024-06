Ο Sean «Diddy» Combs έσβησε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram – Διέγραψε και τη συγγνώμη στην Cassie

Ο 54χρονος ιδρυτής της Bad Boy Records, Sean Diddy Combs, διέγραψε όλες του τις αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που διέγραψε ήταν και το βίντεο συγγνώμης του στην Cassie Ventura μετά την εμφάνιση του βίντεο που τον έδειχναν να επιτίθεται στην τραγουδίστρια του «Me & U».

Το βιογραφικό του εξακολουθεί να αναφέρει «Listen to The Love Album: Off the Grid» και έχει έναν σύνδεσμο για το άλμπουμ που έχει προταθεί για Grammy.

O Sean Diddy Combs δεν έχει προχωρήσει σε καμία ανάρτηση στο προφίλ του στο Twitter από τις 4 Φεβρουαρίου, αλλά παραμένει live. Ο λογαριασμός του στο Threads παραμένει επίσης δημόσιος, αλλά δεν είναι ενεργός από τον Αύγουστο του 2023.

Η εκκαθάριση του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο μεγιστάνας της μουσικής φέρεται να έχασε τον χορό αποφοίτησης των 17χρονων δίδυμων κορών του Jessie και D’Lilia’s που έγινε τον Μάιο.

Το TMZ ανέφερε επίσης ότι έχασε και την αποφοίτηση της κόρης του Chance από το σχολείο Sierra Canyon στο Λος Άντζελες.

Βροχή οι καταγγελίες για τον Sean Diddy Combs

Ο Diddy Sean Combs φέρεται να προσπαθεί να μειώσει τα νομικά του προβλήματα που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023, όταν η πρώην σύντροφός του Ventura τον κατηγόρησε για βιασμό, σωματική βία και πολλά άλλα σε μια εκρηκτική αγωγή.

Ο Diddy Sean Combs και η Cassie Ventura προχώρησαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό την επόμενη μέρα για 30 εκατομμύρια δολάρια.

Στο διάστημα μεταξύ της αγωγής της Cassie Ventura και της διαρροής του βίντεο να την κακοποιεί, ο μεγιστάνας της μουσικής έγινε στόχος νέας αγωγής 30 εκατομμυρίων δολαρίων από τον μουσικό παραγωγό Lil’ Rod, καθώς και άλλων αγωγών για σεξουαλική επίθεση.

Πιο πρόσφατα κατέθεσε μήνυση εναντίον του το μοντέλο April Lampros, κατηγορώντας τον μεγιστάνα της μουσικής πως τη νάρκωσε και τη βίασε όταν ήταν φοιτήτρια στο Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης.

Ο Sean Diddy Combs έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία μέσω του δικηγόρου του.