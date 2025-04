Κβαρατσκέλια: «Το γκολ μου θύμισε Μαραντόνα, είναι σαν θεός στην Νάπολι και τον αγαπώ» (pic, vid)

Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια μετά τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άστον Βίλα όπου σκόραρε ένα υπέροχο γκολ, ανέφερε πως το γκολ που σκόραρε θύμισε… τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Γεωργιανός επιθετικός που ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη με 3-1 της γαλλικής ομάδας, ανέφερε και την αγάπη και το δέσιμο που έχει με την Νάπολι.

«Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ενέπνευσε το γκολ μου; Λοιπόν… τον αγαπώ! Είναι σαν Θεός στη Νάπολι.

💙🔟 Kvaratskhelia: “Diego Maradona ispired my goal? Well… I love him! He’s like God in Napoli”.

“I loved Diego as all the other people from Napoli, as I spent a lot of time there and he was a legend”, told Sky. pic.twitter.com/pCH0JtyjLl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2025