Μία ανάσα από τη μεγάλη μεταγραφή είναι ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια! Σύμφωνα με το «RMC» η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε σε συμφωνία με τη Νάπολι για την απόκτηση του Γεωργιανού σταρ μετά από διαπραγματεύσεις πολλών εβδομάδων.

Ο Κβαρατσχέλια ήθελε εδώ και καιρό να αποχωρήσει από τους «παρτενοπέι» και όπως όλα δείχνουν η επιθυμία του θα γίνει πραγματικότητα. Όπως αναφέρεται, ο 24χρονος άσος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029 με την Παρί ενώ θα αυξήσει κατά πολύ τις αποδοχές του.

Στη Νάπολι ο Κβαρατσχέλια πήγε το 2022 και το 2023 κατάκτησε το πρωτάθλημα ενώ αργότερα πήρε και το Σούπερ Καπ. Φέτος έχει 19 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.

The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.

Five year contract for Kvara. 🇬🇪

Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025