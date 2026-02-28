Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων
Επεισόδια ξέσπασαν στη Θεσσαλονίκη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η πορεία για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί μπροστά από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Τα ΜΑΤ απάντησαν με χημικά, με την κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να είναι εκρηκτική, σύμφωνα με το voria.gr.
Δείτε βίντεο:
Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων. Με το αίτημα για απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης να παραμένει στα χείλη συγγενών και πολιτών, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου κρατώντας πανό και πλακάτ και διαμηνύοντας πως το δυστύχημα και οι νεκροί δεν θα ξεχαστούν.
Ξεπέρασαν τις 15.000, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι διαδηλωτές
Στη διαδήλωση παρευρίσκονται συγγενείς και φίλοι θυμάτων, αλλά και επιζώντες της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, ευχαριστώντας τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό τους, διεκδικώντας έναν καλύτερο σιδηρόδρομο και μία καλύτερη χώρα.
Καλέσματα είχαν απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Πληγέντων Τεμπών 28.02.2023, εργατικά σωματεία, σύλλογοι, φορείς αλλά και οπαδοί, όπως του Άρη.
Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 15.000.
Στο περιθώριο της διαδήλωσης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν 5 συλλήψεις και 21 προσαγωγές. Άγνωστοι, κατά τη διάρκεια της πορείας, προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα και σε στάση του ΟΑΣΘ, ενώ έγραψαν και συνθήματα με σπρέι σε σταθμό του Μετρό.
