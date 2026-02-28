«Το ποσό-μαμούθ που θα πάρει ως αποζημίωση ο Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ κι αρκετό καιρό, καθώς η διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» είχε απολύσει τον Πορτογάλο τεχνικό, εξαιτίας της απογοητευτικής πορείας της ομάδας.

Εδώ και μερικές εβδομάδες έχει αναλάβει ως υπηρεσιακός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μάικλ Κάρικ και τα πηγαίνει περίφημα με 5 νίκες σε 6 ματς και μια ισοπαλία, όμως ακόμη η αγγλική ομάδα ασχολείται με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον Ρούμπεν Αμορίμ και την αποζημίωση του

Ρεπορτάζ από μέσα του εξωτερικού, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας ποιο είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει για την αποζημίωση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα νούμερα να «ζαλίζουν».

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να εξασφαλίσει στον Αμορίμ, ένα ποσό της τάξεως των 16 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή γύρω στα 18 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από την διοίκηση των «κόκκινων διάβολων» μετά από 420 ημέρες στον πάγκο της ομάδας καταγράφοντας 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες.