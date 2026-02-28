Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)
Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)
Για το κυριακάτικο (1/3, 19:30) ντέρμπι της Μπέτις με τη Σεβίλλη ζει και αναπνέει όλη η Ανδαλουσία. Γι’ αυτό πάνω από 20.000 οπαδοί της Μπέτις κατέκλυσαν το γήπεδο στην τελευταία προπόνηση και ζήτησαν από τους παίκτες του Μανουέλ Πελεγκρίνι τη νίκη απέναντι στη μισητή αντίπαλο.
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη φάση των «16» του UEFA Europa League, ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι. Και άπαντες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους μόνο σε αυτό το ματς.
Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι 20.000 οπαδοί της ομάδας σήμερα (28/2) στην προπόνηση ήταν φανταστική, ενώ με συνθήματα και πανό επιχείρησαν να… ντοπάρουν την ομάδα τους για τον αγώνα.
Δείτε τα πλάνα από την προπόνηση της Μπέτις:
El mayor movimiento popular del sur de Europa. El Real Betis Balompié. Gloria eterna a los béticos. pic.twitter.com/Qf41GIRoHZ
— El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) February 28, 2026
Με σημαίες, κασκόλ, φανέλες, συνθήματα και καπνογόνα, οι οπαδοί δημιούργησαν ατμόσφαιρα αγώνα στην προπόνηση, στην οποία έδωσαν το παρών και μέλη της διοίκησης.
