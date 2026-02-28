newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;
Πολιτική 28 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

Πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων τους;

Καθώς τα σκάνδαλα στην Ελλάδα «σκάνε» το ένα μετά το άλλο, διεθνείς έρευνες σκιαγραφούν το μέγεθος της επιρροής που ασκούν στους πολίτες και το πώς υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Στο σύγχρονο πολιτικό τοπίο, η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί πλέον ένα δεδομένο θεμέλιο, αλλά ένα διαρκώς συρρικνούμενο κεφάλαιο.

Οι πρόσφατες διεθνείς έρευνες που δημοσιεύθηκαν το 2025 και στις αρχές του 2026 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: τα κυβερνητικά σκάνδαλα δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένα επεισόδια πολιτικής δυσλειτουργίας, αλλά την κύρια αιτία μιας βαθιάς, δομικής ρήξης μεταξύ των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών.

Η επίδραση αυτών των σκανδάλων υπερβαίνει την προσωρινή αγανάκτηση, μετατρέποντας τη δημόσια σφαίρα σε ένα πεδίο κυνισμού, αποχής και κοινωνικής πόλωσης.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025, που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, ο κόσμος βιώνει μια «πανδημία αδιαφάνειας». Ο παγκόσμιος μέσος όρος του δείκτη διολίσθησε στο ιστορικό χαμηλό του 42/100, μια εξέλιξη που οι αναλυτές συνδέουν άμεσα με την αδυναμία των κυβερνήσεων να διαχειριστούν μεγάλης κλίμακας σκάνδαλα που αφορούν τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος και την κατάχρηση εξουσίας.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι σε χώρες όπου τα σκάνδαλα μένουν χωρίς ουσιαστική δικαστική διερεύνηση, η αντίληψη των πολιτών για τη διαφθορά λειτουργεί ως «δηλητήριο» για την κοινωνική συνοχή. Οι πολίτες δεν αισθάνονται πλέον ότι το κράτος τους προστατεύει, αλλά ότι το κράτος λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εξυπηρέτησης ειδικών συμφερόντων.

Ευρώπη

Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι εξίσου αποκαλυπτική. Το Ευρωβαρόμετρο για τη Διαφθορά (Ιούλιος 2025) κατέγραψε ότι το 68% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί τη διαφθορά ως «ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα» στην καθημερινότητά του.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο της έρευνας είναι η σύνδεση της διαφθοράς με το αίσθημα της αδικίας. Το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν υψηλόβαθμα στελέχη και κυβερνητικούς αξιωματούχους σπάνια καταλήγουν σε καταδίκες ή ουσιαστικές κυρώσεις. Αυτό το «έλλειμμα λογοδοσίας» δημιουργεί μια αίσθηση δύο ταχυτήτων στη δικαιοσύνη: μία για τους απλούς πολίτες και μία για την πολιτική ελίτ.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα δεδομένα των αρχών του 2026 δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, με τους πολίτες να αποδίδουν αυτή την πτώση στην «συγκάλυψη» σκανδάλων που κυριάρχησαν στην επικαιρότητα τα προηγούμενα έτη.

Η επίδραση των σκανδάλων στη δημοκρατική συμμετοχή αναλύεται διεξοδικά στην έκθεση της Ipsos «The State of Democracy 2025». Η έρευνα αυτή, που διεξήχθη σε δείγμα χιλιάδων πολιτών στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφθορά και η έλλειψη λογοδοσίας έχουν ξεπεράσει την οικονομική κρίση ως η νούμερο ένα απειλή για τη δημοκρατία.

«Κόπωση»

Το αποτέλεσμα είναι η «δημοκρατική κόπωση». Όταν ένας πολίτης βομβαρδίζεται από αποκαλύψεις για σκάνδαλα υποκλοπών, αδιαφανείς αναθέσεις ή κατάχρηση εξουσίας, η πρώτη του αντίδραση είναι η απομάκρυνση από την κάλπη. Η αποχή στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλές δυτικές χώρες ερμηνεύεται από την Ipsos όχι ως αδιαφορία, αλλά ως μια συνειδητή πράξη διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα σύστημα που θεωρείται «στημένο».

Επιπλέον, τα κυβερνητικά σκάνδαλα έχουν μια άμεση και μετρήσιμη επίδραση στην οικονομική συμπεριφορά. Η διαφθορά λειτουργεί ως ένας «κρυφός φόρος» που επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι έρευνες του 2025 δείχνουν ότι οι πολίτες που αντιλαμβάνονται υψηλά επίπεδα διαφθοράς στην κυβέρνησή τους είναι λιγότερο πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, θεωρώντας ότι τα χρήματά τους θα καταλήξουν σε «τσέπες» αντί για την υγεία ή την παιδεία. Αυτός ο φαύλος κύκλος αποδυναμώνει το κράτος πρόνοιας και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς οι πόροι εκτρέπονται μακριά από εκείνους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ψυχολογική διάσταση του φαινομένου. Η «προδοσία της εμπιστοσύνης» από την πλευρά της ηγεσίας δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας. Σε έναν κόσμο γεμάτο παγκόσμιες προκλήσεις -από την κλιματική κρίση έως τη γεωπολιτική αστάθεια- οι πολίτες έχουν ανάγκη από στιβαρούς και έντιμους θεσμούς για να νιώθουν προστατευμένοι.

Κατάρρευση

Όταν οι θεσμοί αυτοί καταρρέουν υπό το βάρος σκανδάλων, το κενό καλύπτεται συχνά από λαϊκιστικές φωνές και ακραίες ρητορικές που υπόσχονται «κάθαρση», συχνά εις βάρος των ίδιων των δημοκρατικών ελευθεριών.

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα από τις μεγάλες διεθνείς έρευνες της περιόδου 2025-2026 δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Τα κυβερνητικά σκάνδαλα δεν είναι απλώς «πρωτοσέλιδα» που ξεχνιούνται με τον επόμενο ειδησεογραφικό κύκλο. Είναι δομικά χτυπήματα που διαβρώνουν την πίστη των πολιτών στη δυνατότητα της δημοκρατίας να αυτορυθμίζεται και να απονέμει δικαιοσύνη.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης δεν μπορεί να έρθει μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά μόνο μέσα από τη ριζική ενίσχυση της διαφάνειας και, κυρίως, μέσα από την απόδειξη ότι κανένας πολιτικός αξιωματούχος δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αν η λογοδοσία παραμείνει το «ζητούμενο» και όχι η «πραγματικότητα», το χάσμα μεταξύ πολιτών και κυβερνώντων θα συνεχίσει να διευρύνεται, με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια πολιτική σταθερότητα.

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Φάε σαν αθλητής: Το performance plate για να αποδίδεις καλύτερα κάθε μέρα

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Washington Post 28.02.26

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Δείτε βίντεο 28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
Στις φλόγες η Μέση Ανατολή 28.02.26 Upd: 15:48

Σφαγή σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν με 53 νεκρές μαθήτριες - Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις

Κοινή επίθεση στο Ιράν πραγματοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ - 53 νεκρές μαθήτριες από χτύπημα σε δημοτικό - Ξεκίνησε τα αντίποινα η Τεχεράνη στοχεύοντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Η Κούβα θα αμυνθεί» 28.02.26

Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα

Η Κούβα καταγγέλλει ένοπλη διείσδυση από τη Φλόριντα ένα μίλι από τις ακτές της με ανταλλαγή πυρών, τέσσερις νεκρούς και ένταση που βαθαίνει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
La Liga 28.02.26

Πανζουρλισμός στην Μπέτις για το ντέρμπι με τη Σεβίλλη: Πάνω 20.000 οπαδοί βρέθηκαν στην προπόνηση! (vid)

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι της Μπέτις βρέθηκαν στο Καρτούχα το Σάββατο (28/2) για να στηρίξουν την ομάδα τους εν όψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Σεβίλλη την Κυριακή (1/3, 19:30)

Σύνταξη
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Γενικότερη ανάφλεξη» 28.02.26

ΚΚΕ: Συμμετοχή της κυβέρνησης στο «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ στη Γάζα, ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια

Το ΚΚΕ επιτίθεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”»

Σύνταξη
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τέμπη 28.02.26

Στο Σύνταγμα ο Κουτσούμπας: Το πραγματικό δίλημμα είναι «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

«Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ 28.02.26

Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη

«Απαίτηση να στηριχθεί ο αγώνας των συγγενών, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρξει Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» - Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσαν οι επικεφαλής Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Washington Post 28.02.26

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια

«Απέτυχε να διασφαλίσει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, με το μπάζωμα. Απέτυχε να πείσει την κοινή γνώμη ότι μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»

Στο Χίνσολ της Ουαλίας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB με θέματα που θα μπορούσαν να φέρουν τεράστιες αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
