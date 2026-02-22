newspaper
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945 βασίστηκε στην υπόσχεση της συλλογικής ασφάλειας και του απαραβίαστου της εθνικής κυριαρχίας.

Ωστόσο, η γεωπολιτική πραγματικότητα του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα αναδεικνύει μια δομική αποτυχία: οι διεθνείς οργανισμοί, στερούμενοι εκτελεστικής ισχύος και όντες δέσμιοι των συμφερόντων των Μόνιμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, μετατρέπονται σταδιακά σε παρατηρητές μιας παγκόσμιας τάξης που διέπεται από την ισχύ και όχι από το δίκαιο.

Η καρδιά της δυσλειτουργίας εντοπίζεται στο δικαίωμα του βέτο. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του ΟΗΕ, από το 1946 έως σήμερα, το βέτο έχει χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες φορές, συχνά για να μπλοκάρει ψηφίσματα που αφορούν ανθρωπιστικές κρίσεις ή παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Στην περίπτωση της Λωρίδας της Γάζας, η αδυναμία επιβολής μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός, παρά τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών για λιμό και μαζικές απώλειες αμάχων, υπογραμμίζει το κενό ισχύος.

Παράλληλα, η εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε ότι ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορεί να διεξάγει πόλεμο κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη, ενώ ταυτόχρονα ακυρώνει κάθε θεσμική προσπάθεια καταδίκης ή παρέμβασης εντός του Οργανισμού.

Το αποτέλεσμα είναι ένας οργανισμός που μπορεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά αδυνατεί να αποτρέψει την αιτία που την καθιστά αναγκαία.

Η μονομέρεια ως νέα κανονικότητα

Οι διαδοχικές επεμβάσεις και οι μονομερείς ενέργειες των ισχυρών κρατών έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Η εισβολή στο Ιράκ το 2003 χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ αποτέλεσε το σημείο καμπής, όπου η «προληπτική αυτοάμυνα» χρησιμοποιήθηκε ως νομιμοποιητική βάση για την παράκαμψη των θεσμών.

Σήμερα, η τάση αυτή εντείνεται. Οι απειλές για άμεση στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, η επιβολή εξωεδαφικών κυρώσεων που πλήττουν τρίτες χώρες και η εργαλειοποίηση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος (SWIFT, δολάριο) ως μέσο πίεσης, συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η διπλωματία υποχωρεί μπροστά στον οικονομικό και στρατιωτικό καταναγκασμό.

Η περίπτωση της Βενεζουέλας και οι προσπάθειες βίαιης αλλαγής καθεστώτος, πέρα από κάθε διεθνή νομιμότητα, επιβεβαιώνουν ότι η εθνική κυριαρχία είναι πλέον μια έννοια «κατά περίπτωση».

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως την πιο υπαρξιακή απόδειξη της θεσμικής αδυναμίας. Η Συμφωνία του Παρισιού (2015) στηρίχθηκε στην εθελοντική συνεισφορά των κρατών, χωρίς μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για απόσυρση των ΗΠΑ -της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας σε εκπομπές ρύπων- κατέδειξε ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις μπορούν να ακυρωθούν με μια μονομερή πολιτική απόφαση, θέτοντας σε κίνδυνο τη συλλογική προσπάθεια για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε βιώσιμα επίπεδα.

O «νόμος της ζούγκλας» δεν είναι πλέον μια ακραία εξαίρεση, αλλά μια στρατηγική επιλογή

Παρά την επιστροφή των ΗΠΑ αργότερα, η αστάθεια αυτή αποδεικνύει ότι οι διεθνείς οργανισμοί περιβάλλοντος δεν έχουν τη δικαιοδοσία να υποχρεώσουν τα κράτη να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, αφήνοντας το μέλλον του οικοσυστήματος έρμαιο των εσωτερικών πολιτικών κύκλων των μεγάλων δυνάμεων.

Ενώ η προσοχή της διεθνούς κοινότητας εστιάζεται στις μεγάλες γεωπολιτικές συγκρούσεις, ολόκληρες περιοχές στην υποσαχάρια Αφρική (Σαχέλ) διολισθαίνουν στο χάος. Η εξάπλωση του ISIS και της Μπόκο Χαράμ, οι συνεχείς σφαγές αμάχων και η κατάρρευση κρατικών δομών αντιμετωπίζονται από τη διεθνή κοινότητα με μια παθητική στάση.

Οι ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ (όπως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή στο Μάλι) συχνά αποσύρονται χωρίς να έχουν επιτύχει τον στόχο τους, αφήνοντας πίσω τους κενά ισχύος που καλύπτονται από μισθοφορικούς στρατούς και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η απουσία μιας συντονισμένης παγκόσμιας αντίδρασης σε αυτές τις κρίσεις αποδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προασπίζονται μόνο όταν συμπίπτουν με τα στρατηγικά συμφέροντα των ισχυρών.

Η καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών σε πολλές γωνιές του πλανήτη -από τη χρήση τεχνολογιών μαζικής επιτήρησης μέχρι την καταστολή των μειονοτήτων- λαμβάνει χώρα κάτω από το βλέμμα οργανισμών που περιορίζονται σε λεκτικές καταδίκες.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αν και σχεδιάστηκε για να τιμωρεί τη γενοκτονία και τα εγκλήματα πολέμου, στερείται δικαιοδοσίας σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας και του Ισραήλ).

Αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια τάξη δύο ταχυτήτων: εκείνων που υπόκεινται στον νόμο και εκείνων που είναι υπεράνω αυτού.

Πρέπει, λοιπόν, να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν ότι η τρέχουσα αρχιτεκτονική της παγκόσμιας διακυβέρνησης έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να αποτρέψουν τον πόλεμο μεταξύ εθνών-κρατών αδυνατούν να διαχειριστούν υβριδικές απειλές, μονομερείς επεκτατισμούς και πλανητικές κρίσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου ο «νόμος της ζούγκλας» δεν είναι πλέον μια ακραία εξαίρεση, αλλά μια στρατηγική επιλογή.

Όσο οι διεθνείς οργανισμοί παραμένουν διακοσμητικοί και οι αποφάσεις τους μη δεσμευτικές για τους ισχυρούς, ο πλανήτης θα συνεχίσει να φλέγεται, όχι από έλλειψη κανόνων, αλλά από έλλειψη βούλησης για την εφαρμογή τους. Η ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι η κατάρρευση της διεθνούς έννομης τάξης προηγείται πάντα μεγάλων παγκόσμιων αναταράξεων.

Η στοιχειοθέτηση αυτής της διάβρωσης δεν είναι μια απαισιόδοξη θεωρία, αλλά η καταγραφή μιας πραγματικότητας που απαιτεί ριζική επανίδρυση των παγκόσμιων θεσμών προτού το χάος καταστεί μη αναστρέψιμο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Μπάσκετ 22.02.26

Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.

Σύνταξη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

