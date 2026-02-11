Βαριά σκιά στο πολιτικό σκηνικό αφήνουν τα σκάνδαλα που συνοδεύουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά το αποτύπωμά τους διαχέεται στο σύνολο ενός πολιτικού συστήματος που αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως εγγενώς διεφθαρμένο. Η νέα δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερωτήματα για τα δύο σκάνδαλα που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά.

Ποιο είναι το πολιτικό αποτύπωμα ενός Φεβρουαρίου που επισκιάζεται από δίδυμα σκάνδαλα

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ που μπαίνει στην τελική ευθεία με τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, και εκείνο της ΓΣΕΕ, που εξελίσσεται ραγδαία με δεσμεύσεις περιουσιών και ποινικές διώξεις.

Τα ευρήματα της έρευνας της RealPolls για το Protagon –διεξήχθη το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου, σε δείγμα 1.715 ατόμων–, δίνουν εικόνα ενός πολιτικού σκηνικού σε συνεχή αναμόρφωση, με κάποιες αξιοσημείωτες ανατροπές σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ – ΓΣΕΕ

Στην ερώτηση ποιο από τα δύο σκάνδαλα «θυμώνει» περισσότερο τους πολίτες η απάντηση είναι συντριπτική: το 70,5% δηλώνει «και τα δύο εξίσου», ενώ μόλις το 22,4% εστιάζει αποκλειστικά στο ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα 4,5% στη ΓΣΕΕ.

Η διαφθορά

Εντυπωσιακό είναι το εύρημα και για τη διαφθορά. Το 40,9% πιστεύει ότι «όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) «εμπλέκονται εξίσου σε πρακτικές διαφθοράς» όμως ένα εντυπωσιακό 30,4% στρέφεται κυρίως κατά της Νέας Δημοκρατίας, μόλις το 0,8% κατηγορεί κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και το 4,8% κυρίως το ΠΑΣΟΚ.

Ένα 21,6% αντιμετωπίζει τη διαφθορά ως «θεσμικό και όχι κομματικό φαινόμενο».

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά», το 39,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», ενώ μόλις το 18,8% εμπιστεύεται τη σημερινή κυβέρνηση, ένα 20,7% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα, και μόλις το 5,4% την αξιωματική αντιπολίτευση. Η αντιστοιχία αυτής της ερώτησης με εκείνη του Ιανουαρίου, όπου το 43,7% δήλωνε ότι μόνο ένα «νέο κόμμα» μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, επιβεβαιώνει μια σταθερή τάση: η δεξαμενή της δυσαρέσκειας παραμένει μεγάλη, αλλά δεν έχει βρει ακόμα πολιτική έκφραση.

Αποκαλυπτικό είναι και ένα νέο ερώτημα αυτής της δημοσκόπησης, σχετικά με τα κίνητρα ψήφου. Το 39,9% δηλώνει ότι η ψήφος του θα ήταν «εμπιστοσύνης σε κόμμα/αρχηγό», το 35,7% «ψήφος για αλλαγή κυβέρνησης», το 9,8% «ψήφος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης ανεξαρτήτως κόμματος» και ένα ακόμα 9,8% δηλώνει ότι «θα ψήφιζα μόνο αν υπάρξει κάποιο νέο κόμμα εκτός συστήματος». Αυτή η κατανομή αποκαλύπτει ότι σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους (45,5%) κινείται είτε από επιθυμία αλλαγής είτε από καθαρή διαμαρτυρία, ενώ μόνο τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους διατηρούν σχέση εμπιστοσύνης με κάποιο υφιστάμενο κόμμα.

Πρόθεση ψήφου και πρόβλεψη αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 24,5% κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,4%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,3%, η Νίκη με 0,9%, οι Σπαρτιάτες με 0,4%, Άλλο Κόμμα με 9,3% και ένα διόλου ευκαταφρόνητο 16,3% που δηλώνει «Δεν έχω αποφασίσει».

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 11,9%, η Ελληνική Λύση 9,1%, το ΚΚΕ 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3%, το ΜέΡΑ25 5,2%, η Φωνή Λογικής 4,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Νίκη 0,9%, οι Σπαρτιάτες 0,4%, Άλλο Κόμμα 9,4%.

Υποχωρεί το «κόμμα Καρυστιανού» – Αντίστροφη εικόνα για το «κόμμα Τσίπρα»

Αν τον Ιανουάριο η Μαρία Καρυστιανού κατέγραφε μια εντυπωσιακή εκκίνηση, τον Φεβρουάριο η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα της Καρυστιανού» το 10,8% απαντά «πολύ πιθανό» (από 9,3%) και 9,8% «αρκετά πιθανό» με το δεύτερο ποσοστό να αντιπροσωπεύει δραματική πτώση σε σχέση με τον Ιανουάριο, όπου το «μάλλον ναι» έφτανε στο 18,3%. Συνολικά, η θετική πρόθεση για κόμμα Καρυστιανού πέφτει από 27,6% σε 20,6%, ενώ το «καθόλου πιθανό» εκτινάσσεται από 52% σε 61,8%.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας» είναι φανερή μια ανακατανομή: 10,9% απαντά «πολύ πιθανό» (από 4,6% τον Ιανουάριο) και 6,3% «αρκετά πιθανό» (από 11,4%), με αποτέλεσμα το συνολικό «ταβάνι» να ανεβαίνει στο 17,2% (από 16% τον Ιανουάριο).

Το «καθόλου πιθανό» αυξήθηκε στο 71,6% (από 67,9%).

Αν τα κόμματα είχαν διαφορετικό αρχηγό

Η κλασική πλέον ερώτηση της RealPolls για το υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμματα θα είχαν διαφορετικό αρχηγό, επιβεβαιώνει τον αρχηγοκεντρικό χαρακτήρα ορισμένων κομμάτων.

Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,7% (από 24,5%). Το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτινάσσεται στην πρόθεση ψήφου στο 15,6% (από 8,7%). Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας χωρίς την κυρία Κωνσταντοπούλου εξαερώνεται: στο 0,9% (από 8,4%). Η Ελληνική Λύση χωρίς τον Κυριάκο Βελόπουλο πέφτει στο 3,3% (από 6,6%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Σωκράτη Φάμελλο ανεβαίνει στο 6,4% (από 3,9%).