Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη, που απέκτησε μόλις φέτος η Παρί για να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς που πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο 28χρονος γκαρντ κάνει… παπάδες στην πρώτη του χρονιά στη Euroleague και έχει αναγκάσει πολλές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει και το σέρβικο «Telesport», ο Ρόμπινσον αρέσει και στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασχοληθούν με εκείνον το καλοκαίρι, παρά το γεγονός πως δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρί.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι μεγάλος «μπομπέρ» και το απέδειξε και στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου η Παρί πέρασε με 100άρα, ενώ και απέναντι στον Ολυμπιακό πριν μερικούς μήνες στο ΣΕΦ έκανε την καλύτερη του εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους με 7/10 τρίποντα, 4/7 δίποντα, 6/6 βολές, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Μετά από την παρουσία του στην Ελλάδα για το ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και την πολύ καλή παρουσία του, ήρθε ξανά στο προσκήνιο, σε μια περίπτωση που σίγουρα ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, αλλά και άλλες ομάδες της Euroleague.

Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Ρόμπινσον και το buy out

Ο Ρόμπινσον αποκτήθηκε από την Παρί το περασμένο καλοκαίρι με στόχο να καλύψει το κενό που άφησε ο Σορτς. Για αυτό τον λόγο και έκλεισε το deal με κλειστό διετές και μάλιστα με αξιόλογες απολαβές για… ρούκι στη Euroleague.

Ο Αμερικανός λαμβάνει περίπου 2.3 εκατ ευρώ για τη διετία, με την πρώτη χρονιά να έχει λαμβάνειν 1.1 εκατ. ευρώ. Αυτό που έχει σημασία για όλες τις ομάδες όμως είναι το buy out με την Παρί.

Αυτό δεν έχει γίνει γνωστό, όμως σύμφωνα με όσα αναφέρουν και τα γαλλικά ΜΜΕ είναι περίπου στις 400-500.000 ευρώ ενόψει καλοκαιριού, ποσό που είναι προσιτό για αρκετές ομάδες της Euroleague, συμπεριλαμβανομένου και του Ολυμπιακού. Φυσικά, αυτή τη στιγμή όλα είναι υποθετικά σενάρια, αφού η σεζόν είναι σε εξέλιξη, όμως σε 2-3 μήνες δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός, αλλά κι άλλες ομάδες της Euroleague να ασχοληθούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρόμπινσον πραγματοποιεί εξαιρετική πρώτη σεζόν στην Euroleague, μετρώντας 14,3 πόντους, 4,4 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα στο γαλλικό πρωτάθλημα καταγράφει 12,0 πόντους και 4,3 ασίστ ανά αγώνα.