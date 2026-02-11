sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και ο Ρόμπινσον-Ερλ, που έμεινε ελεύθερος από το NBA» (vids)
Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τις εξελίξεις στο NBA και σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει κυκλώσει ακόμη ένα όνομα.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να απέτυχε να πάρει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, όμως είναι ενεργός στην αγορά για την απόκτηση παίκτη από το NBA και ένα από τα ονόματα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι και αυτό του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ είναι ελεύθερος, αφού βγήκε από το συμβόλαιο του με τους Μάβερικς, αλλά δεν «καίγεται» να παίξει στην Ευρώπη και τη Euroleague. Ωστόσο και στο NBA δεν έχει κάτι που να τον ικανοποιεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, οι πράσινοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 25χρονου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος και φέρεται να απασχολεί αρκετές ομάδες στη Euroleague.

Ο απόφοιτος του Βιλανόβα, με περισσότερα από 210 παιχνίδια εμπειρίας στο NBA με Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Ορλίνς Πέλικανς και Ιντιάνα Πέισερς, θεωρείται ένας παίκτης που ταιριάζει στις ανάγκες του Παναθηναϊκού και δεν αποκλείεται να απασχολήσει.

YouTube thumbnail

Η υπόθεση δεν θεωρείται εύκολη, καθώς ο Ρόμπινσον-Ερλ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο για ομάδα στο NBA, αλλά βλέπει όλο και περισσότερο την προοπτική της Ευρώπης και της Euroleague.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ, ο Παναθηναϊκός και οι φήμες του καλοκαιριού για Ολυμπιακό

Ο Ρόμπινσον-Ερλ είναι παίκτης που συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και καλή αίσθηση του παιχνιδιού, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «5», ενώ ξεχωρίζει για την ενέργεια, τα ριμπάουντ και την αμυντική του παρουσία.

Το καλοκαίρι το όνομα του είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Πρίσιους Ατσίουα, όμως επέλεξε το NBA και τους Πέισερς, χωρίς καν να μπει σε διαδικασία επαφών τόσο με τους ερυθρόλευκους όσο και με οποιαδήποτε ομάδα εκτός NBA.

YouTube thumbnail

Ο Ρόμπινσον-Ερλ πλέον είναι πιο προσιτός λόγω του ότι είναι ελεύθερος και δεν έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση, αλλά θα εξετάσει της επιλογές του, με τον Παναθηναϊκό να φέρεται πως μαζί με άλλες ομάδες της Euroleague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του.

googlenews

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση μπήκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ
Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν είναι είναι δύο κομβικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Καρδίτσα – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
