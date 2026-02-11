«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και ο Ρόμπινσον-Ερλ, που έμεινε ελεύθερος από το NBA» (vids)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να απέτυχε να πάρει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, όμως είναι ενεργός στην αγορά για την απόκτηση παίκτη από το NBA και ένα από τα ονόματα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι και αυτό του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ είναι ελεύθερος, αφού βγήκε από το συμβόλαιο του με τους Μάβερικς, αλλά δεν «καίγεται» να παίξει στην Ευρώπη και τη Euroleague. Ωστόσο και στο NBA δεν έχει κάτι που να τον ικανοποιεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, οι πράσινοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 25χρονου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος και φέρεται να απασχολεί αρκετές ομάδες στη Euroleague.

Ο απόφοιτος του Βιλανόβα, με περισσότερα από 210 παιχνίδια εμπειρίας στο NBA με Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Ορλίνς Πέλικανς και Ιντιάνα Πέισερς, θεωρείται ένας παίκτης που ταιριάζει στις ανάγκες του Παναθηναϊκού και δεν αποκλείεται να απασχολήσει.

Η υπόθεση δεν θεωρείται εύκολη, καθώς ο Ρόμπινσον-Ερλ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο για ομάδα στο NBA, αλλά βλέπει όλο και περισσότερο την προοπτική της Ευρώπης και της Euroleague.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ, ο Παναθηναϊκός και οι φήμες του καλοκαιριού για Ολυμπιακό

Ο Ρόμπινσον-Ερλ είναι παίκτης που συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και καλή αίσθηση του παιχνιδιού, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «5», ενώ ξεχωρίζει για την ενέργεια, τα ριμπάουντ και την αμυντική του παρουσία.

Το καλοκαίρι το όνομα του είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Πρίσιους Ατσίουα, όμως επέλεξε το NBA και τους Πέισερς, χωρίς καν να μπει σε διαδικασία επαφών τόσο με τους ερυθρόλευκους όσο και με οποιαδήποτε ομάδα εκτός NBA.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ πλέον είναι πιο προσιτός λόγω του ότι είναι ελεύθερος και δεν έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση, αλλά θα εξετάσει της επιλογές του, με τον Παναθηναϊκό να φέρεται πως μαζί με άλλες ομάδες της Euroleague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του.