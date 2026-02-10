Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ

Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα ενόψει του ματς με τη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Παρασκευή (13/2) στο Telekom Center Athens.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός είχε μείνει περίπου ένα μήνα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στην αριστερή ποδοκνημική. Ωστόσο, την Τρίτη (10/2) συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο ματς της Παρασκευή απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικές ημέρες για την κατάσταση του τραυματισμού του Ναν, είχε μιλήσει και ο Εργκίν Αταμάν και είχε εκφράσει την αισιοδοξία του ότι ο Αμερικανός θα δώσει κανονικά το «παρών» στο ματς με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Κατά τα άλλα, Σαμοντούροφ ακολούθησε θεραπεία, αφού ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς με τον Ηρακλή για τη Stoiximan GBL.