Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ

Στο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με την Φενερμπαχτσέ (13/2, 21:15) έχει στρέψει πλέον το βλέμμα του ο Παναθηναϊκός.

Οι Πράσινοι μετά την ήττα από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, θέλουν να επιστρέψουν πάση θυσία στις νίκες για να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση, καθώς μετά από 27 αγώνες στην κανονική διάρκεια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι 8οι με 16 νίκες και 11 ήττες.

Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο ο Εργκίν Αταμάν θέλει να πάρει από όλους τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει το καλύτερο, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φανεί ανταγωνιστικός και να κερδίσει την πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Σλούκα και Κέντρικ Ναν

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εάν ο Τούρκος θα έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν. Ο πρώτος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Τούρκους.

Ο δεύτερος νιώθει καλύτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχουν υποχωρήσει οι ενοχλήσεις και σήμερα (Τρίτη 10/2) το πολύ την Τετάρτη (11/2), αναμένεται να μπει στις ομαδικές προπονήσεις. Όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός σούπερ σταρ θα επιστρέψει στη δράση στο ματς της Παρασκευής και θα βοηθήσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κόντρα στην Φενερπαχτσέ.

Τέλος, ο Τούρκος προπονητής περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Σαμοντούροφ, για να δει πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης ο νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με την Καρδίτσα.