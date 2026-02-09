Στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ο Γουόρντ: Η ανάρτηση του από το ντέρμπι (pic)
Ο Τάισον Γουόρντ βρέθηκε στο «Γεώργιος Καραϊκάκης» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και… τρελάθηκε με την ατμόσφαιρα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε χθες (8/2) τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων» της 20ης αγωνιστικής, με τους Ερυθρόλευκους να τιμούν την μνήμη των νεκρών της Θύρα 7 για την επέτειο των 35 ετών από εκείνη τη μέρα.
Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» βρέθηκε και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο αυτό παιχνίδι για πρώτη φορά από την άφιξη του στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ο Αμερικανός φόργουορντ της ομάδας μπάσκετ των Ερυθρόλευκων εντυπωσιάστηκε πολύ από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των Πειραιωτών αναρτώντας μια φωτογραφία από τη Θύρα 7 στα σόσιαλ μίντια και γράφοντας: «καταπληκτικό».
Δείτε την ανάρτηση του Τάισον Γουόρντ:
